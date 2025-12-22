Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱善樓禁帶走捐贈傢電後改口 總幹事解畫：從無諗過落袋 災民全搬走後會捐出

社會
更新時間：10:41 2025-12-22 HKT
發佈時間：10:41 2025-12-22 HKT

善導會善樓｜近日大埔過渡性房屋「善樓」的家電安排引發熱議，善導會由最初表示宏福苑火災災民遷出時不能帶走，至晚上表示容許按需取走。善導會總幹事李淑慧今早（12月22日）在商台節目解畫，指聽到市民的意見後，同意服務不能一成不變，決定從善如流。她又強調機構從來沒有打算將傢電「落袋」。

家電風波源於網上查詢 居民遷出未動

李淑慧澄清，事件源於有居民作出查詢，並非已有家庭在遷出時被阻止帶走物資。她指出，截至目前，在政府公布租金補助後，仍未有任何住戶遷離。事件是有居民查詢相關安排後，將善導會最初的說法發布至社交媒體，從而引發公眾討論。她解釋，在接收大埔黃福元火災災民初期，善導會緊急向不同機構及基金申請物資，為「善樓」的160個「清水樓」單位配置雪櫃、洗衣機、冷氣機等「十寶」家電。她強調，當時與捐贈方的共識是將物資捐贈予「『善樓』入面受大埔火災影響的居民」，目標是讓資源能惠及更多有需要的人。

與捐贈方有共識 冀物資惠及更多輪候災民

她提到，由於當時預計有居民會遷出，同時仍有約200至300名災民在輪候入住，因此希望將家電留在單位，供下一批入住的災民使用，讓他們毋須面對「家徒四壁」的困境。

李淑慧表示，在住戶入住時，職員已向他們說明，遷出時需將家電留在單位內。此安排除了是希望幫助更多輪候的災民外，亦有實際操作上的考慮。由於「善樓」並無電梯，當初所有大型家電均需動用大量義工搬運上樓。若每當有住戶遷入遷出，便需重複搬運，將會構成極大挑戰。

強調已向居民說明安排 考慮義工搬運困難

對於外界認為災民不論搬到何處，仍是「一無所有」，理應可以帶走家電的看法，李淑慧表示理解。她坦言，作為社會服務機構，處理手法不能一成不變。善導會的原意是希望提高資源運用的效率，並認為住戶可根據新居的實際環境，再申請其他更合適的電器。然而，在了解到公眾的疑慮及體察災民的實際需要後，善導會已更新安排，若遷出的住戶有需要，可以帶走獲贈的家電。

物資最終安排：承諾捐予其他有需要家庭

針對家電的最終處理方案，李淑慧指，善導會設有嚴格的內部監管機制，所有捐贈物資只會用於捐贈者指定的對象。當「善樓」不再有大埔火災災民居住，或所有災民均獲妥善安置後，剩餘的家電及物資將會捐贈予社區上其他有需要的家庭，絕不會撥歸善導會所有，或用於非黃福元火災的災民身上。「如果當啲物資去到最尾，即係冇曬大埔嘅居民住嘅時候，我哋係會考慮會捐返出嚟，俾返啲有需要嘅家庭。」
 

