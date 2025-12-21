昨日訪港旅客總數逾23萬人次 內地旅客逾18萬人次 創國慶黃金周以來新高

文化體育及旅遊局表示，昨日星期六（20日）訪港旅客總數達 235,586人次，內地旅客有 187,699人次，是自國慶黃金周以來最高紀錄；非內地旅客則達 47,887人次，為今年新高，亦是疫情以來第二高。

文體旅局指，這反映無論是探親訪友，還是節日旅遊，香港都是旅客首選目的地之一。同時，啟德郵輪碼頭在剛過去的星期五（19日）迎來兩艘國際郵輪同日停泊，包括「海洋光譜號」及「歌詩達賽琳娜號」，進一步帶動郵輪旅客來港，為海濱增添熱鬧景象。

中環舉辦的「冬日小鎮・中環」及「光影匯・中環」。文化體育及旅遊局fb

「海洋光譜號」及「歌詩達賽琳娜號」兩艘國際郵輪，上周五（19日）同日停泊在啟德郵輪碼頭。文化體育及旅遊局fb

西九文化區亦有適合一家大小的活動，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園、聖誕小鎮等大型節日活動。文化體育及旅遊局fb

局方提到，全城同時有連串精彩活動上演，除了由香港旅遊發展局於中環舉辦的「冬日小鎮・中環」及「光影匯・中環」，西九文化區亦有適合一家大小的活動，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園、聖誕小鎮等大型節日活動，配合各區燈飾、商場主題佈置及市集，為市民和旅客提供多元打卡點與親子體驗。