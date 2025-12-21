Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

昨日訪港旅客總數逾23萬人次 內地旅客逾18萬人次 創國慶黃金周以來新高

社會
更新時間：15:24 2025-12-21 HKT
發佈時間：15:24 2025-12-21 HKT

文化體育及旅遊局表示，昨日星期六（20日）訪港旅客總數達 235,586人次，內地旅客有 187,699人次，是自國慶黃金周以來最高紀錄；非內地旅客則達 47,887人次，為今年新高，亦是疫情以來第二高。

文體旅局指，這反映無論是探親訪友，還是節日旅遊，香港都是旅客首選目的地之一。同時，啟德郵輪碼頭在剛過去的星期五（19日）迎來兩艘國際郵輪同日停泊，包括「海洋光譜號」及「歌詩達賽琳娜號」，進一步帶動郵輪旅客來港，為海濱增添熱鬧景象。

中環舉辦的「冬日小鎮・中環」及「光影匯・中環」。文化體育及旅遊局fb
中環舉辦的「冬日小鎮・中環」及「光影匯・中環」。文化體育及旅遊局fb
「海洋光譜號」及「歌詩達賽琳娜號」兩艘國際郵輪，上周五（19日）同日停泊在啟德郵輪碼頭。文化體育及旅遊局fb
「海洋光譜號」及「歌詩達賽琳娜號」兩艘國際郵輪，上周五（19日）同日停泊在啟德郵輪碼頭。文化體育及旅遊局fb
西九文化區亦有適合一家大小的活動，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園、聖誕小鎮等大型節日活動。文化體育及旅遊局fb
西九文化區亦有適合一家大小的活動，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園、聖誕小鎮等大型節日活動。文化體育及旅遊局fb

局方提到，全城同時有連串精彩活動上演，除了由香港旅遊發展局於中環舉辦的「冬日小鎮・中環」及「光影匯・中環」，西九文化區亦有適合一家大小的活動，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園、聖誕小鎮等大型節日活動，配合各區燈飾、商場主題佈置及市集，為市民和旅客提供多元打卡點與親子體驗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
7小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
6小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
20小時前
有台灣資深刑警認為，張文或有更多襲擊行動計劃。
台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」
兩岸熱話
7小時前
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
家居裝修
10小時前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
5小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
4小時前