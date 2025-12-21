中九龍繞道︱《星島》實測新路 西九龍往啟德僅6分46秒
更新時間：13:14 2025-12-21 HKT
發佈時間：13:14 2025-12-21 HKT
中九龍繞道油麻地段今日（21日）正式通車。《星島頭條》記者於今早10時30分，分別在西九龍及啟德兩邊的繞道出入口實測新路。
中九龍繞道︱周日未到繁忙時間 隧道車流順暢
記者乘坐私家車，以每小時約80公里的速度，從啟德主場館出發。一路上交通大致暢順，沿路都有電子顯示屏指示方向，隧道內三線行車。由於周日關係，隧道內車流順暢，以私家車為主，的士有3輛。政府早前表示，通車後，來往油麻地及啟德的車程在繁忙時間會從半個鐘大幅縮短至5分鐘，九巴及城巴亦會開展經中九龍繞道油麻地段的新路線。
記者隨後再從西九龍圓方一帶出發前往啟德主場館方向。觀察所見，路旁設有放置黃色指示牌指明方向，現場亦有工程人員在路邊視察路況，隧道內從三線行車收窄為兩線行車，約6分46秒可以到達隧道出口。
記者：謝宗英
攝影：劉駿軒
