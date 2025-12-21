Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場11月訪港及轉機旅客量 均錄雙位數升幅

更新時間：12:04 2025-12-21 HKT
發佈時間：12:04 2025-12-21 HKT

香港國際機場今日（21日）公布2025年11月份航空交通統計數字。月內，機場共處理519萬人次旅客，飛機起降量為33,495架次，分別按年上升17.1%及7.7%。轉機/過境旅客量錄得顯著升幅，按年上升50.9%，貨運量按年增長5.9%至48.6萬公噸。

過去12個月客運量躍升至逾6030萬人次 增15.5%

月內，訪港及轉機/過境旅客量均錄得雙位數同比升幅，其中，往來中國內地及北美的旅客量增長最為顯著，而轉機/過境旅客量的增長主要受東南亞及中國內地市場帶動。今年首11個月，香港國際機場一共處理逾5,500萬人次旅客，按年上升15.3%。飛機起降量為358,825架次，按年上升8.8%。期內貨運量同比上升2.7%至約461萬公噸。

貨運方面，出口貨運繼續成為主要增長動力。往來歐洲、中國內地及印度的貨運量錄得顯著升幅。另一方面，受美國加徵關稅影響，往來北美的貨運量繼續下跌。

過去 12 個月，機場客運量同比躍升15.5%至逾6,030萬人次；飛機起降量上揚9.1%至392,350架次；貨運量則同比增加3.0%至506萬公噸。

機管局商務執行總監陳正思。資料圖片
機管局獲頒「智慧出行大獎」

與此同時，機管局於「2025香港資訊及通訊科技獎」中，獲得智慧出行  （智慧物流）金獎及銀獎，並在所有金獎得獎者中，進一步獲選為「智慧出行大獎」得獎者。「香港資訊及通訊科技獎」於2006年設立，目的是表揚及推廣香港各行業的優秀資訊及通訊科技發明和應用。

機管局商務執行總監陳正思表示，當局在應用最新智能科技提升航空貨運處理效率的努力得到認可，為此感到欣喜。隨着數碼化加速推動航空貨運業發展，當局將會繼續與業務夥伴緊密合作，進一步透過創新提升競爭力，以及鞏固香港國際機場作為首選國際航空貨運樞紐的地位。

