30歲男子感染侵入性腦膜炎雙球菌 一度神智模糊及失語 潛伏期無外遊

社會
更新時間：21:12 2025-12-20 HKT
發佈時間：21:12 2025-12-20 HKT

衞生署衞生防護中心（中心）今日（20日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的30歲男子，他於12月18日開始出現發燒、全身乏力及嘔吐，昨日（19日）到仁濟醫院急症室求醫，需留院治療。病人其後曾出現神智模糊及失語，現時情況穩定。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。

患者潛伏期無外遊  家居接觸者無病徵

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵。中心會向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。計及上述個案，中心今年錄得11宗個案。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

