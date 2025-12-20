Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

網傳關愛隊聖誕新年停派飯 深水埗民政事務處澄清：說法不實

社會
更新時間：21:06 2025-12-20 HKT
發佈時間：21:06 2025-12-20 HKT

民政事務總署今日( 20日 )於社交平台發文，指近日社交媒體上有網民聲稱，深水埗F04石硤尾小區關愛隊於今年12月22日至2026年1月4日期間暫停派飯，並試圖將有關安排歸咎於「關愛隊要慶祝聖誕及新年」。深水埗民政事務處就此澄清，指有關說法並不屬實。

該署指有關派飯活動是石硤尾街坊福利會在惜食堂支持下的安排，並由石硤尾邨居民服務中心（服務中心）負責派發，相關安排與石硤尾小區關愛隊無關。

一如以往長假期的運作安排，由於惜食堂中央廚房於公眾假期期間未能供應飯盒，加上根據過往經驗，臨近節日期間對飯盒的需求有所下降，相關派飯服務因此暫停。服務中心亦會於飯卡上清楚標示有飯盒供應的日子，讓受助者及早作出安排。雖然石硤尾邨居民服務中心為小區關愛隊的承辦團體，但上述派飯活動屬服務中心的恆常社區服務。

該署強調全港18區455隊小區關愛隊，將一如既往按區情區需，把關愛工作做得更深更廣，為社區送暖送愛。

