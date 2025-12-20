海都酒家等4酒樓拖糧近1100萬元 工會助98工友追討 58人已申索得直

勞聯與香港飲食業職工會聯合會於今年10月至12月期間，接獲98名飲食業員工求助，指被拖欠薪金、遣散費等款項，涉及4間食肆，包括已於11月1日結業的金鐘「名人飯堂」海都酒家，涉及21人，追討總額約297萬元；另外兩間酒樓為同一飲食集團旗下的沙田及青衣分店，分別涉及26及32人，追討總額分別約296萬及370萬元；最後一間為位於紅磡的酒樓，涉及19人，追討總額約127萬元。

沙田及青衣酒樓58名工友已申索得直 其餘個案仍待上庭

工會協助被欠薪工友向勞資審裁處入稟，申索總額接近1,100萬元，包括欠薪、代通知金、遣散費、有薪年假、補假及假期等款項。目前，沙田及青衣連鎖酒樓的58名工友已獲法庭裁斷申索得直，稍後將到勞工處向破欠基金申請特惠款項。其餘工友的個案則仍待上庭申索。

3間食肆另外拖欠合共約71萬元強積金供款

此外，涉事酒樓中有3間出現拖欠強積金供款的情況。金鐘海都酒家欠供3個月，約15.9萬元；沙田及青衣分店則各欠供4個月，分別約25.1萬元及30萬元。工會將繼續協助工友跟進。據工友指出，上述三間中式酒樓均經歷由舊公司轉為新公司經營，除位於金鐘的中式酒樓已結業外，另外兩間目前仍有營運。

勞聯主席林振昇表示，部份工友被拖欠強積金供款，由於現時破欠基金特惠款項並不包括欠供強積金，加上部份公司已申請破產，追回欠供強積金的機會微乎其微，建議政府檢討破欠基金保障範圍，並包括欠供強積金，涉及款項數目相對欠薪部份而言只屬少數，相信基金的財政可以承擔。現時飲食業欠薪情況極不理想，促請僱主在結業時應履行僱傭條例責任支付員工權益。針對過往部份食肆在結業前或更換新公司繼續經營，舊公司亦繼續拖欠薪金，做法疑似有故意拖糧欠薪之嫌，把支付薪金的責任轉嫁到破欠基金上。勞聯認為勞工處應更主動調查公司資產轉移情況，以及負責人是否在短時間內另設新公司等可疑情況，減少欠薪情況及避免破欠基金被濫用。

相關新聞：金鐘海都酒家結業｜「名人飯堂」開業38年 11.1光榮結業 經理：業主決定全層承租予下手租戶