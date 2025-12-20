Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南港島線西段｜政府邀港鐵規劃設計 料2027年展開前期工程 2034年或之前竣工

社會
更新時間：11:38 2025-12-20 HKT
政府今（20日）公布，​行政長官李家超會同行政會議已批准政府邀請港鐵公司開展南港島線（西段）項目的詳細規劃及設計，並將與港鐵公司協商項目的財務安排。南港島線（西段）的前期工程預計於2027年展開及於2034年或之前竣工，以配合區內發展包括華富邨重建計劃新增人口遷入的時間表。

華富邨擬棄「重鐵」 改採智慧綠色集體運輸系統

運輸及物流局發言人表示，項目沿線地勢起伏，其中華富邨與香港仔海旁的高度相差超過60米，如採用重型鐵路，走線須深入地底，運輸及成本效益皆不理想，方案在財務上不可行。當局選擇採用在專屬高架橋及隧道行走的智慧綠色集體運輸系統，提高整體成本效益。與原來的地底重鐵方案相比，建造成本預算可減少約四成，落成時間則可提前約兩年。

陳美寶：爭取在今年內推出項目詳細規劃及設計工作

運輸及物流局局長陳美寶亦在網誌中表示，爭取在2025年內推出南港島線（西段）項目的詳細規劃及設計工作，目的是要緊密銜接區內新增的運輸需求。華富邨重建計劃，包括5個位於薄扶林南的接收屋邨及新華富邨正在推展，新華富邨落成後會陸續有新增居民遷入。她期望南港島線（西段）能在2034年或之前開通。港鐵公司會爭分奪秒在未來兩年進行項目的詳細規劃及設計，路政署將亦會協助探討進一步縮短建造時間的方法，並爭取在2027年開展前期建造工程。特區政府團隊將同步與港鐵公司在「擁有權」模式及「鐵路加物業」模式的基礎上商討項目的財務安排，推動建設。

縮短出行時間 提升鐵路網絡抗禦能力

南港島線（西段）長約7.5公里，連接香港島南區與西區，南接現時南港島線（東段）黃竹坑站，途經香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港及瑪麗醫院，北連港島線香港大學站。除了從瑪麗醫院站至香港大學站的一段走線需採用隧道形式外，項目主要採用專屬高架橋設計。

項目將為香港西區及南區約13萬居民以及區內主要設施例如瑪麗醫院、數碼港等，提供穩健、環保、便捷的接駁交通服務，便利市民前往港鐵南港島線（東段）黃竹坑站和港島線香港大學站。南港島線（西段）將與南港島線（東段）及港島線形成一個環狀網絡，提升鐵路網絡的抗禦能力。

南港島線（西段）項目將為區內居民提供替代道路交通的新集體運輸出行方式，減少出行時間。現時從華富邨經黃竹坑到金鐘的車程為約35分鐘，從華富邨到香港大學的車程則為約25分鐘。當南港島線（西段）通車後，這兩段車程將分別縮短至約20分鐘和10分鐘。

便捷轉乘 惠及乘客

港鐵公司將會接通南港島線（西段）與現有鐵路系統，透過擴建黃竹坑站，南港島線（西段）與南港島線（東段）將可共用車站大堂、出入口及公共設施，為乘客提供無縫轉乘。港島線的香港大學站亦計劃興建一條地下行人隧道，連接日後的南港島線（西段）香港大學站，讓乘客能行少幾步。同時，由於新路線接駁現有鐵路網絡，港鐵公司可以為由港島線或南港島線（東段）轉乘南港島線（西段）的乘客提供車費優惠。

