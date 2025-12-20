宏福苑五級火｜甯漢豪：維修施工安全不容拖延 對違規業界不會寬鬆

針對近期社會高度關注的樓宇維修工程安全及「圍標」問題，發展局局長甯漢豪今早（20日）接受電台訪問時表示，除了行政長官已宣布成立獨立調查委員會外，各相關政策局及部門亦會主動檢視現有制度及執行漏洞，可將問題歸納為3大範疇，包括大廈維修工程施工安全、針對部分業界人士趁維修工程「找快錢」、確保樓宇的消防系統正常運作。

大廈維修施工安全問題「完全係唔會等」

甯漢豪強調，對於大廈維修施工安全的問題，「完全係唔會等」，對違規的業界亦不會寬鬆，早在2024年已經開始檢討建築物條例，加強建造業的懲處，又計劃針對樓宇大維修問題修訂法例。

三步走監管棚網安全 以一個月為過渡期

就社會關注的棚網安全問題，甯漢豪表示，早前已公布全新的三步走監管措施，包括，所有進場的棚網物料，必須附有安全證書、政府會對物料進行抽樣，並送往指定5間化驗所進行測試。屋宇署人員會隨機進行突擊檢查，當局亦已向業界公布內容製訂作業備考，讓日後執法有所依據。她又稱，政府已委託建造業議會協助採購合規格的棚網，並以一個月為過渡期。

她又指，各部門在棚網未下架前，已在不同樓宇採集樣本，並已送往化驗所化驗，部分樣本正進行覆檢，有關的結果可能交由執法部門處理，因此要嚴肅處理有關的工作。

支援業界與前線工友 培訓名額因情況或「加碼」

甯漢豪指，前線工人的生計是政府最先關注的，當局已即時聯絡建造業議會，為停工的工友提供技能提升課程，完成課程的工友可獲發1萬多至2萬元的津貼。若需求殷切，政府會考慮「加碼」。