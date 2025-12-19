Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱政府引例解散法團管委會 議員讚「有擔當」：可提供更有效支援

社會
更新時間：19:48 2025-12-19 HKT
發佈時間：19:48 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑發生五級大火，引起公眾關注大廈管理及圍標的問題。政府今日（19日）引用《建築物管理條例》第31條，向土地審裁處申請解散現有業主立案法團管理委員會，委任華懋集團旗下合安管理有限公司為委任管理人。立法會議員楊永杰認為政府的決定「有擔當」，強調政府並非取消法團，而是透過解散管委會，委託更具專業能力的團隊進駐，以提供更有效的支援。

宏福苑面臨重建及多項後續事務  需委託具專業能力團隊支援

楊永杰向記者表示，目前宏福苑面臨的問題不僅涉及日常管理，更包括長遠重建及多項後續事務，相信原有法團難以獨力處理如此繁複的工作，強調政府並非取消法團，而是透過解散管委會，委託更具專業能力的團隊進駐，以提供更有效的支援。

楊永杰又指，相關費用由華懋承擔，業主毋須支付任何費用，相信不僅可減輕業主的經濟負擔，亦能借助專業物業管理公司的經驗，妥善處理各類複雜問題。他續說，自己熟悉處理舊區事務，在處理複雜問題時，若有專業物管公司參與，往往能為業主帶來顯著益處，故政府此次介入，是對業主提供實質支援，解決其核心問題的重要舉措。

問及為何政府會用委任方式委任華懋集團旗下合安管理有限公司為委任管理人，他認為現時業主分布分散、召開法定會議程序複雜，在特殊情況下難以透過常規選舉程序產生管理委員會，又指若按正常程序操作，不僅耗時長達14天通知及安排議程，還需額外聘請專業公司，費時失事。

記者︰黃子龍

