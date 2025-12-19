錦田鄉酬恩建醮｜明年1.17一連8日增設美食嘉年華延續活動 冀吸引年輕人了解傳統

為期7天的10年一屆錦田鄉酬恩建醮今天（19日）圓滿結束，吸引不少市民趁最後一天到場參觀，一睹獲《健力士世界紀錄》「全球最大臨時竹構祭壇」的風采。今屆儀式完結後，除了將醮棚改成戲棚上演木偶劇及粵劇外，籌辦活動的委員會更將於明年1月17日至23日在醮會中央的空地，舉辦美食嘉年華以延續活動，冀以多元文化體驗拉近傳統與大眾的距離。

「全球最大臨時竹構祭壇」納《健力士世界紀錄》

參加了六屆酬恩建醮、錦田祠堂村村長鄧永康表示，自上一屆開始參與到管理工作。他透露，過往大家都認為每十年一次的醮會是很平常，眾多鄉民也會積極參與，「做了三百多年，現在需要用的資源越來越多，我們也覺得每一次做完又拆了它，有點可惜，故今年申請了健力士紀錄，留為紀念。」他稱，其實過去幾屆的規模均相若，並非為參加紀錄而加大規模，反而上一屆的竹棚再大一些，「以我印象，上屆再大些少，因為今年的方向側了，所以個棚也小了。」

鄧介紹，為振興本土經濟，今年特別舉行美食嘉年華，由於「做大戲」是很傳統的活動，「看到各區不同的美食嘉年華舉辦得很成功，也有其他醮會舉辦得不錯，故想吸引更多人，特別是年輕人入來。」

他亦提到，有別於一般太平清醮，醮會以「酬恩」為名，是錦田鄧氏族人為感謝兩位恩人周王二公（即是兩廣總督周有德與廣東巡撫王來任）而舉行活動，當中也有不同的非遺項目，例如戲棚搭建技藝、紮作技藝、花牌紮作技藝、道教科儀音樂及中式長衫等，今年也為大埔宏福苑的遇難者設置牌位，希望他們能得到安息。

第一次參觀酬恩建醮的羅氏夫婦表示，今天特意前來參觀，「以前只看過屋邨的小型「打醮」，很難得可以看到這樣大型，場面很大，人又多又熱鬧。」羅太亦稱，在棚架裏仰視竹棚時，可以看到搭得「很仔細，也很漂亮，師傅真的很厲害！如果可以，晚上再來一次，看到燈光閃閃就更好。」醮會結束後將改建為戲棚，羅先生表示對看大戲興趣不大，「主要是想看看竹棚，感受一下這種傳統。」

有與友人結伴前來的市民MM從沙田區過來參觀，她稱，雖然全港各區也會有神功戲，不過「好少見那麼大」，而且平時在街上也看到竹棚，但未必會留意，甚至會擔心掉下來。親眼見到這麼大型竹棚後，她坦言覺得竹棚是很可靠，亦認為活動不單止可以連繫村民，亦吸引香港人從各區專誠來看，令大家更關注竹棚文化，「搭棚是一個傳統智慧，他們累積很多經驗，才可以搭建一個這麼大規模的結構。」

讀建築系的友人Zoe亦表示，剛才站在醮棚內時，連旁邊有其他人經過，地下的木板也會跟住震動，可以感受到與大家在同一個空間，體驗很不錯，加上早前大埔發生不幸事件，令到竹棚汙名化，正正是一個巧合的時機，可以展示到香港的大型竹棚工藝，讓大家知道它有價值繼續存在。

已退休的大埔居民李太也與丈夫前來參觀，第一次參與的她形容場面「很墟冚、很大工程」，雖然已經最後一天，有些祭品已經燒了，但仍觀賞到竹棚和花牌，已經相當壯觀，又笑言能夠親眼看到十分難得，「它十年一次，十年後我們都未必可以來，扶住都未必可以來。」

李太亦憶述，在童年時期「打醮」活動非常普遍，雖然不愛看「大戲」，但喜歡棚內的熱鬧氣氛，「以前每個區都有搭棚做神功戲，多數在球場舉行，現在越來越少，尤其是大埔發生火災後，如果政府批核嚴格不批，分分鐘以後再沒有這些活動。」

記者：何姵妤

攝影 : 葉偉豪