Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱獨立委員會首開會討論工作優次 陸啟康：報告及建議將全面公開

社會
更新時間：18:17 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:17 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑的五級大火發生至今已逾3周，就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康今日（19日）與委員陳健波及歐陽伯權召開第一次會議，委員會的工作正式展開。

委員會的職權範圍包括審視大埔宏福苑起火及火勢迅速蔓延的情由、樓宇維修工程的施工安全及相關問題，以及涉及大型樓宇維修工程招標的相關系統性問題，範圍廣泛，問題眾多且複雜。委員會在會議上討論了工作的優先次序及工作計劃的擬備。陸啟康重申，委員會定必會竭盡所能履行職責，目標是在9個月內完成工作，向行政長官李家超提交報告。所發表的報告及建議，將全面公開（涉司法程序的資料除外）。

行政長官於12月12日成立委員會，委任陸啟康為委員會主席，以及立法會議員陳健波和港鐵主席歐陽伯權為委員會委員，審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。

相關新聞:

宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 委任華懋旗下公司為臨時管理人 不收取任何行政費

宏福苑五級火︱測量師學會倡政府70億購業權 災民自選現金或優先購居屋等

宏福苑五級火｜仁濟醫院撥1.66億援助 夥八達通推出專屬八達通卡 持續向居民發放生活津貼

大埔宏福苑五級火｜機管局：機場同業共捐款逾2000萬元予政府援助基金 幫扶受影響居民

宏福苑五級火｜沙田消防局外逾百市民夾道送別 「祝佢一路好走」

宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪出殯 靈車抵宏福苑路祭 巿民：值得全香港人向佢致敬

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
10小時前
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
9小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
16分鐘前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
9小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
21小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
6小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
2025-12-18 19:00 HKT