宏福苑大火︱獨立委員會首開會討論工作優次 陸啟康：報告及建議將全面公開

大埔宏福苑的五級大火發生至今已逾3周，就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康今日（19日）與委員陳健波及歐陽伯權召開第一次會議，委員會的工作正式展開。

委員會的職權範圍包括審視大埔宏福苑起火及火勢迅速蔓延的情由、樓宇維修工程的施工安全及相關問題，以及涉及大型樓宇維修工程招標的相關系統性問題，範圍廣泛，問題眾多且複雜。委員會在會議上討論了工作的優先次序及工作計劃的擬備。陸啟康重申，委員會定必會竭盡所能履行職責，目標是在9個月內完成工作，向行政長官李家超提交報告。所發表的報告及建議，將全面公開（涉司法程序的資料除外）。

行政長官於12月12日成立委員會，委任陸啟康為委員會主席，以及立法會議員陳健波和港鐵主席歐陽伯權為委員會委員，審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。

