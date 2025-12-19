Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

人口普查｜明年1.1起全年進行 30萬戶將收「紫色信封」 統計處籲用智能電話或電腦填報

社會
更新時間：17:07 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:07 2025-12-19 HKT

政府統計處公布，2026年人口普查將於明年1月1日至12月31日期間進行，即由以往集中在一個半月內進行，改為分攤全年進行。統計處將以隨機抽樣方式選出全港約一成住戶，即約30萬個住戶參與2026年人口普查，並由本月底起分批向獲選中的住戶發出紫色信封的通知信。獲選中的住戶，包括自住業主或租客在接獲通知信後，可以透過填交網上問卷或進行電話訪問的方式提交所需資料。

統計處每5年抽選全港約一成住戶詳細訪問

統計處處長余振強表示，人口普查為未來規劃與發展提供重要的統計數據，有助政府了解本港人口及社會經濟特徵。作為推動本港人口普查模式現代化的重要一步，統計處將由2026年人口普查開始實施數項重整措施，以簡化和改善人口普查的工作流程。統計處每5年只會抽樣選出全港約一成住戶進行詳細訪問，其餘9成住戶毋須填報任何問卷。

獲選中住戶在資料搜集期間只需填交一份問卷

余振強指，人口普查的資料搜集工作將由以往集中在一個半月內進行，改為分攤全年進行，獲選中的住戶在資料搜集期間只需填交一份問卷。統計處亦將更廣泛地運用政府行政數據簡化問卷内容。

他強調，統計處致力保障個人及住戶的資料私隱，人口普查搜集所得的資料會嚴加保密，只用作編製整體統計數字，不會向任何未獲授權的人士透露。所有已填報資料的問卷亦將於2027年12月31日或之前銷毀。

統計處鼓勵獲選中住戶用智能電話或電腦填交問卷

統計處鼓勵獲選中的住戶使用智能電話、桌面電腦或平板電腦便捷填交網上普查問卷。處方亦會安排統計員到訪未回覆的住戶協助完成問卷。統計員在上門訪問時會身穿灰色背心制服，並攜帶統計員身份證及由統計處簽發的統計員身份證明書，以供識別。

統計處提醒市民慎防詐騙活動。人口普查不會要求住戶提供身份證、銀行戶口或信用卡資料，統計處亦不會主動致電、發送電子郵件或文字短訊給未有向處方提供聯絡資料的住戶。當統計處致電或發送文字短訊給香港境內的住戶時，會顯示來電號碼 18 2026 或短訊發送人名稱「#C&SD」。

普查熱線將於資料搜集期内逢星期一至五（公眾假期除外），上午9時至晚上10時運作。如市民在填交問卷時需要協助，可致電普查熱線 18 2026，或瀏覽2026年人口普查主題網頁獲取更多資訊。

人口普查是根據《普查及統計條例》（第316章）第9條的規定進行，所有指定人士必須提供所需資料，任何人士違反填交人口普查問卷的法律規定，即屬犯罪。

記者：蔡思宇
攝影：何健勇

