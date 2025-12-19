Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

網傳可憑回鄉證為車輛申請永久粵港常規配額 運輸署澄清信息不實 已交警方跟進

社會
更新時間：16:37 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:37 2025-12-19 HKT

運輸署發言人今日（19日）提醒市民，切勿誤信社交媒體近日聲稱香港居民可憑港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）為其車輛申請永久有效的粵港常規配額的不實信息，免被誤導。事件將轉交警方跟進。

市民應以官方公布為準  慎防受騙影響出行

發言人澄清，現時粵港常規配額的申請人須符合內地部門訂定的申請條件，並向內地部門提交指定申請文件（例如粵港兩地的商業登記文件），方可申請粵港常規配額。當內地部門向申請人發出「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文卡」）後，申請人可向運輸署申請指定陸路口岸的封閉道路通行許可證。

發言人重申，粵港常規配額的安排須由兩地政府共同商議及通盤考慮。市民應以官方公布為準，小心求證，慎防受騙，影響出行計劃。

