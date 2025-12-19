涉損壞民建聯立法會選舉橫幅 地產經紀被控刑毀罪 准保釋候訊
發佈時間：15:33 2025-12-19 HKT
26歲地產經紀涉上月在將軍澳損壞4條民建聯的立法會選舉橫幅，因而被控1項刑事損壞罪。案件今於觀塘裁判法院提堂，涉案被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。署理主任裁判官鍾明新押後案件至明年2月10日再訊，並准被告以現金500元保釋。
被告潘日軒，被控於2025年11月24日在將軍澳頌明苑外的行人隧道近燈柱BE2120，無合法辯解而損壞屬於民建聯西貢將軍澳支部的4條立法會選舉橫幅，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。
案件編號：KTCC2423/2025
本報記者
