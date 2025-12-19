騙泰達幣買家200萬 2青年被判入教導所 官指協助更生較懲罰及阻嚇重要

泰達幣買家去年11月帶同200萬港幣前往尖沙咀一找換店交收，應現場兩名19歲青年要求將現金放入「保險櫃」，惟賣家其後失聯，打開保險櫃後發現現金不翼而飛，櫃內有洞口通往隔壁店舖，兩名青年一度穿過保險櫃逃跑最後被捕，警誡下稱僅受僱工作，完成交易可獲1千元報酬及佣金。兩青年早前承認欺詐罪，暫委法官鄭念慈今早在區域法院判刑時指，被告夥同犯案，屬有預謀及策劃，認為協助2人更生較懲罰及阻嚇性刑罰重要，終判處他們入教導所。

並非主謀角色卻不可或缺

鄭官判刑時指，兩名被告夥同犯案，顯然有預謀及策劃，案情嚴重，2人在詐騙行動中負責誘騙事主將現金放入看似安全，但實際可以從隔壁輕易取走的「保險櫃」，涉案金額龐大，屬不可或缺的角色。儘管2人並非主謀，屬可拋棄的小卒，首被告更在另案擔保期間犯下本案。

鄭官認為，幫助兩名被告進行更生較懲罰及阻嚇性的刑罰重要，案發時2人沒有刑事定罪記錄，直言教導所中的封閉式刑罰，某程度屬失去自由，能強調案情的嚴重性及阻嚇性，另能協助2人進行感化，防止罪惡發生，終判處2人進入教導所。鄭官補充，進入教導所後需經過評估才能獲釋，惟時間不會少於6個月及多於3年。

還押期間分別取得進修證書

鄭官引述首被告梁晉瑋的背景，被告在另一毒品案的保釋期間犯下本案，當時年僅18歲，以往品學兼優，因本案已還押約1年，當中某部分時間在戒毒所度過，還押時更完成食物衛生經理證書及西厨課程，沒有放棄自己。次被告郭梓浚則任職冷氣維修技工，坦白認罪，還押時更完成地盤工人6級培訓及食物衛生經理證書。

首被告梁晉瑋的代表引述教導所報告，指被告早前有毒品相關的情況，已入過戒毒所完成左課程，戒毒所的督導員表示被告在毒品方面有進展，被告有心改過自身，其母親亦給予被告無限量的支持，母親非常疼惜被告。辯方另指，儘管被告在與買家交收時，知道屬欺詐罪行，惟被告起初在社交媒體Facebook尋找工作時並不知情。次被告郭梓浚的代表求情指，其母親望被告能早日從教導所出來。

透過Facebook找到案中工作

綜合案情，事主在2024年10月接觸李姓人士欲購價值約200萬元的泰達幣，並相約在同年11月於尖沙咀的一間加密貨幣找換店交易。下午4時許，事主抵達後目睹兩名被告在店內，事主應李的指示將現金交予兩名被告。兩名被告將現金放入保險櫃內，惟事主與李失聯。兩名被告一度欲離開卻事主截停。

事主要求退款，次被告打開保險櫃後發現現金不翼而飛，保險櫃內有通道連接隔壁店舖。兩名被告在警誡下均稱「我無攞走過啲錢」，指透過Facebook找到此工作，僱主稱每次完成交易可獲1千元報酬及百分之10的佣金。閉路電視顯示，有名身份不詳的男子進入找換店隔離店舖，及後帶着黑色大行李袋離開。

兩名19歲無業被告依次為梁晉瑋及郭梓浚，被控欺詐罪。控罪指，他們於2024年11月8日連同其他人藉着欺騙，向事主黃偉東訛稱會提供約25萬泰達幣，誘使事主交出港幣200萬元。

案件編號：DCCC474/2025

法庭記者：黃巧兒