除夕跨年煙花取消 姚柏良：對整體旅客影響不大 酒店需求仍強勁

因應大埔宏福苑五火災，政府宣布今年除夕跨年倒數活動將取消煙花匯演，相關活動安排將於中環遮打道行人專用區舉行，詳情稍後公布。選委界候任議員姚柏良今早（19日）在電台節目表示，理解政府決定，指香港跨年倒數活動本身有多元選擇，他認為，旅發局可發揮創意，在遮打道行人專用區舉行倒數活動，再結合大型商場、迪士尼或啟德體育園等地的跨年活動，相信對整體旅客及市民影響不大，大家仍能以合適方式迎接新年。

煙花匯演取消對海景酒店房價有影響

被問到取消煙花匯演對旅客的影響，姚柏良承認，對海景酒店房價有一定影響，以往有大型煙火匯演時，房價會較高，今年取消後，相關房間價格難免受壓。但他觀察到，除夕至元旦期間，內地正值假期，酒店需求依然強勁，整體入住率與房價未見大幅波動。

業界冀聖誕至農曆年間追回業務

至於旅遊收益方面，姚柏良分析，煙花匯演原本對短途、即興或不過夜旅客較具吸引力；長途旅客多已規劃行程，影響較小。對大灣區旅客而言，若有多些大型慶祝活動，或能吸引更多旅客即日往返。他續指，整體市道方面，12月酒店與餐飲需求影響較大，受不幸事件影響，不少大型聚會或餐聚取消，但業界期望逐步恢復經濟活動，並在聖誕至農曆年間追回業務。

至於假期人流與口岸配套，姚柏良指出，政府面對「大時大節」均有恆常的跨部門會議，準備都比較細致，已有相關部署，包括港鐵加強服務，以及考慮延長羅湖口岸通關時間，相信有助疏導跨境人流，為旅客提供良好體驗。

