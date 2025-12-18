公院元旦加價｜醫管局接1.5萬宗醫療費用減免申請 李夏茵：大部分符合資格

醫管局早前宣布，公營醫療收費改革將於明年元旦日（1月1日）凌晨零時起生效，並已完成相關準備工作。醫管局行政總裁李夏茵今日（18日）表示，醫管局已優化醫療費用減免機制，自11月初至今已接獲15,000宗申請，初步檢視顯示大部分個案均符合資格，證明書將於覆診前發出。

公營醫療收費改革元旦實施

醫管局行政總裁李夏茵表示，公營醫療收費改革將於元旦日凌晨零時正式生效。醫管局團隊已完成最後內部系統測試及前線人員演練，模擬應對各種突發情況。

李夏茵續指，醫管局已優化醫療費用減免機制，自11月初至今已接獲15,000宗申請，初步檢視顯示大部分個案均符合資格，證明書將於覆診前發出。她亦提到，醫管局目標於明年4月將延長家庭醫學門診服務時間的安排恆常化，方便市民於下班後亦能求診。

醫護人手穩定

醫管局主席范鴻齡指出，截至10月底，醫生流失率維持5%，較去年同期輕微下跌；非本地培訓醫生招聘進展良好，現有約350人，預計明年第一季將增至約380人。護士流失率亦持續下跌，較去年同期減少1.7個百分點，並已招聘約130名非本地培訓護士。

宏福苑大火仍有17人留醫

范鴻齡提及，大埔宏福苑大火期間，醫管局共接收79名病人，其中19人入院時情況危殆。經悉心照顧後，所有病人情況已穩定，現時仍有17人留醫。他對前線醫護人員的工作表示讚揚。

此外，醫管局慈善基金已籌得1,400萬元，將向兩名因火災離世的醫管局同事家屬各發放100萬元恩恤金，並向53名失去居所的員工每戶發放15萬元。醫管局亦將成立緊急援助基金，作為常規化支援機制。

瑪嘉烈醫院工程事件已報警

針對有工程分判商涉嫌在瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程中提交偽造監測震動儀器校正證明一事，李夏茵表示醫管局已報警處理。她強調，該類儀器旨在測試施工對醫院運作的影響，如塵埃和聲響，絕不影響建築安全。一般情況下，醫管局亦不會單純依賴儀器監察，若有員工反映工程影響醫院服務，地盤會停工。過去瑪嘉烈醫院未曾接獲相關投訴。

醫管局行政總裁李夏茵今日於旺角社區會堂舉行的公營醫療收費改革簡介會上，向逾200名區議員及議員助理講解公營醫療收費改革的實施細節。她表示，是次簡介會旨在讓區議會代表進一步認識改革方案的細節及釐清疑慮，包括各項收費詳情及加強醫療保障的措施。醫管局期望透過區議員這重要橋樑，協助向社區傳達相關資訊，讓市民掌握新措施帶來的保障。