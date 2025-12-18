港台與前海管理局簽署合作備忘錄 深化深港文化交流

香港電台今日（18日）與前海深港現代服務業合作區管理局在深圳前海簽署合作備忘錄，標誌著雙方合作邁向新階段。廣播處長關婉儀與前海深港現代服務業合作區黨工委副書記梁珂共同簽署合作備忘錄。儀式在前海深港現代服務業合作區建設專班會議上舉行。

廣播處長關婉儀表示，前海是深港合作的重要窗口，亦是香港青年融入國家發展的理想實踐平台。港台將透過與前海管理局的合作，致力透過不同節目及項目說好前海故事、香港故事，並為青年搭建與大灣區交流的橋樑，推動深港民心相通、文化共融。

專班會議成員於前海參觀以黑膠唱片為主題的「香港唱片足印展」。

此前，港台於11月在前海書城「灣區之眼」舉辦為期3個月的「香港唱片足印展」，首月已吸引12萬人次參觀。是次簽署的合作備忘錄，將進一步深化雙方夥伴關係，協同推動深港人民及文化交流。

助力香港青年把握大灣區機遇

未來，港台與前海管理局計劃在前海合辦音樂表演、文化探索、青年交流等活動，並加強媒體製作技術及人才互動合作，助力香港青年把握大灣區發展機遇。