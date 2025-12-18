宏福苑五級火｜麥美娟：租戶可免租入住過渡屋至2026年5月31日 之後要交租金

大埔宏福苑發生五級火已超過三周，政府成立三個工作組全力持續跟進火災。至昨日（17日）為止，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為38億元。政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）下午就大埔宏福苑援助基金會見傳媒。

卓永興：向受影響業主發放每年15萬元租金補助

卓永興表示，會向受影響的業主發放每年15萬元的租金補助，及一次性的5萬元的搬遷補助；向受影響的租戶發放一次性5萬元的搬遷補助。

卓永興指出，現時共有632名居民仍然住在民政及青年事務局協調的酒店房間。548名市民仍然住在青年宿舍或者宿舍。另外有3439名居民是住在房屋署的過渡性房屋，香港房協的項目，或者是屯門寶田中轉房屋的單位。

麥美娟：租金補助會分兩期發放 每期發放7.5萬元

麥美娟表示，租金補助會分兩期發放，每期發放7.5萬元，預計在本月20日起透過「一戶一社工」機制陸續發放。若單位有多於一名業主，津貼金額維持不變。同時，合資格業主可獲一次性搬遷補助5萬元，用於搬遷、重置傢俬及電器等開支。

她指出，補助對象涵蓋所有業主，包括目前暫住於應急住所，如酒店或青年宿舍者。若業主其後搬遷至過渡性房屋或私人市場租賃單位，同樣可申領該筆搬遷補助。已入住過渡屋的住戶亦符合領取資格。

麥美娟表示，社署將根據土地註冊紀錄處理申請，業主無須另行提交業權文件。此外，計劃亦適用於宏志閣業主。儘管該區火災影響較輕，但因尚未解封，居民仍有居住需求，故同樣納入補助範圍。

麥美娟表示，為提供更大彈性，業主領取租金補助後，仍可選擇入住當局提供的過渡性房屋或房協單位，但須向相關營運機構繳付租金。目前暫住酒店或青年宿舍的業主，若選擇繼續居住，須按營運方規定繳租；若決定搬出，則可獲發5萬元搬遷補助。

另一方面，針對原居於宏福苑的租戶，若選擇自行在私人市場租住單位，每戶可獲一次性5萬元搬遷補助。若同一單位有多名租戶，補助仍以單位為基礎發放。

政府早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由五萬元增至十萬元，截至周三（17日）已處理1,917宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至周三已處理134宗個案。政府會陸續發放有關款項。

目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有一千多個，供應足夠。位於不同區域的過渡性房屋和房協項目目前仍可提供約400個單位。此外，位於屯門的寶田中轉房屋及位於啟德的「啟航1331」，共有約900個單位供應。

