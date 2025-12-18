Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜麥美娟：租戶可免租入住過渡屋至2026年5月31日 之後要交租金

社會
更新時間：15:34 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:34 2025-12-18 HKT

大埔宏福苑發生五級火已超過三周，政府成立三個工作組全力持續跟進火災。至昨日（17日）為止，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為38億元。政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）下午就大埔宏福苑援助基金會見傳媒。

卓永興：向受影響業主發放每年15萬元租金補助

卓永興表示，會向受影響的業主發放每年15萬元的租金補助，及一次性的5萬元的搬遷補助；向受影響的租戶發放一次性5萬元的搬遷補助。

卓永興指出，現時共有632名居民仍然住在民政及青年事務局協調的酒店房間。548名市民仍然住在青年宿舍或者宿舍。另外有3439名居民是住在房屋署的過渡性房屋，香港房協的項目，或者是屯門寶田中轉房屋的單位。

麥美娟：租金補助會分兩期發放 每期發放7.5萬元

麥美娟表示，租金補助會分兩期發放，每期發放7.5萬元，預計在本月20日起透過「一戶一社工」機制陸續發放。若單位有多於一名業主，津貼金額維持不變。同時，合資格業主可獲一次性搬遷補助5萬元，用於搬遷、重置傢俬及電器等開支。

她指出，補助對象涵蓋所有業主，包括目前暫住於應急住所，如酒店或青年宿舍者。若業主其後搬遷至過渡性房屋或私人市場租賃單位，同樣可申領該筆搬遷補助。已入住過渡屋的住戶亦符合領取資格。

麥美娟表示，社署將根據土地註冊紀錄處理申請，業主無須另行提交業權文件。此外，計劃亦適用於宏志閣業主。儘管該區火災影響較輕，但因尚未解封，居民仍有居住需求，故同樣納入補助範圍。

麥美娟表示，為提供更大彈性，業主領取租金補助後，仍可選擇入住當局提供的過渡性房屋或房協單位，但須向相關營運機構繳付租金。目前暫住酒店或青年宿舍的業主，若選擇繼續居住，須按營運方規定繳租；若決定搬出，則可獲發5萬元搬遷補助。

另一方面，針對原居於宏福苑的租戶，若選擇自行在私人市場租住單位，每戶可獲一次性5萬元搬遷補助。若同一單位有多名租戶，補助仍以單位為基礎發放。

政府早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由五萬元增至十萬元，截至周三（17日）已處理1,917宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至周三已處理134宗個案。政府會陸續發放有關款項。

目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有一千多個，供應足夠。位於不同區域的過渡性房屋和房協項目目前仍可提供約400個單位。此外，位於屯門的寶田中轉房屋及位於啟德的「啟航1331」，共有約900個單位供應。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜政府援助基金累達38億元 共逾4600人入住安置單位

宏福苑五級火︱消防處主動巡查維修樓宇警鐘系統 抽調人手跟進異常報告

宏福苑五級火︱管委會會議突延期 業主質疑法團急割席工程合約 日後難追責

大埔宏福苑五級火｜政府稱用於較長期安置單位尚有一千多個 向罹難外傭家屬發放25萬元慰問金及殮葬金

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前