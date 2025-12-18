宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助

大埔宏福苑發生五級火已超過三周，政府成立三個工作組全力持續跟進火災。至昨日（17日）為止，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為38億元。

卓永興：向受影響業主發放每年15萬元租金補助

政務司副司長卓永興表示，會向受影響的業主發放每年15萬元的租金補助，及一次性的5萬元的搬遷補助；向受影響的租戶發放一次性5萬元的搬遷補助。

卓永興指出，現時共有632名居民仍然住在民政及青年事務局協調的酒店房間。548名市民仍然住在青年宿舍或者宿舍。另外有3439名居民是住在房屋署的過渡性房屋，香港房協的項目，或者是屯門寶田中轉房屋的單位。

麥美娟：租金補助會分兩期發放 每期發放7.5萬元

民青局局長麥美娟表示，租金補助會分兩期發放，每期發放7.5萬元，預計在本月22日起透過「一戶一社工」機制陸續發放。若單位有多於一名業主，津貼金額維持不變。同時，合資格業主可獲一次性搬遷補助5萬元，用於搬遷、重置傢俬及電器等開支。

她指出，補助對象涵蓋所有業主，包括目前暫住於應急住所，如酒店或青年宿舍者。若業主其後搬遷至過渡性房屋或私人市場租賃單位，同樣可申領該筆搬遷補助。已入住過渡屋的住戶亦符合領取資格。

麥美娟表示，社署將根據土地註冊紀錄處理申請，業主無須另行提交業權文件。此外，計劃亦適用於宏志閣業主。儘管該區火災影響較輕，但因尚未解封，居民仍有居住需求，故同樣納入補助範圍。

麥美娟表示，為提供更大彈性，業主領取租金補助後，仍可選擇入住當局提供的過渡性房屋或房協單位，但須向相關營運機構繳付租金。目前暫住酒店或青年宿舍的業主，若選擇繼續居住，須按營運方規定繳租；若決定搬出，則可獲發5萬元搬遷補助。

另一方面，針對原居於宏福苑的租戶，若選擇自行在私人市場租住單位，每戶可獲一次性5萬元搬遷補助。若同一單位有多名租戶，補助仍以單位為基礎發放。

基金長遠支援業主長期需求

問及明年5月31日後補助結束是否過於緊迫，以及對無法順利租屋的居民是否有特殊安排。麥美娟強調，理解業主對長期支援的需求，尤其是涉及安置與居住的長期安排。對於租戶，政府已提供應急協助，包括可居住過渡屋至2026年5月31日，為期半年。她認為租戶應能利用這段時間彈性尋找其他住房選項。

對於有特殊困難的租戶，例如涉及福利或醫療需求，政府承諾將繼續提供支援，確保相關協助不中斷。然而，政府希望將援助基金用於更長遠的用途，協助業主實現長期安置。

至於為何將業主租金補助設定為兩年期限，麥美娟解釋，一安排希望能在此期間內確定地區的長期規劃，讓業主能盡早做出決定。強調要確保基金用得其所，真正支援業主的長期需求。

卓永興：租金津貼金額貼近火災前宏福苑租金水平

問及政府分別向業主及租戶提供租金補助，相關金額是否足夠？卓永興解釋，租戶通常並非將該處作為永久或長期居所，火災後可另尋租住單位，因此該安排被視為合理。

至於政府向受影響業主發放每年15萬元租金補助。卓永興指出，該金額是參考火災前當地租金水準而定。以15萬元計算，每月約為1萬2500元，與火災前該區租金相若，因此認為方案合適。

他離開前被問及政府如何有效運用基金，卓永興表示「補助大概用了12億元。但我想不是說每一個支援的措施只看金額，而是看它的合理性。不是說基金很多錢就撥15萬、20萬或30萬元，這裡需要一個平衡。」他同時提到，宏福苑「重置方案」具體內容尚未公布，屆時或需動用基金部分資源予以配合。他強調：「我們一定用得其所，審慎地運用市民和機構捐給我們的捐款。」

記者：黃子龍

攝影：何君健

