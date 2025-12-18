馬會馬匹福利研究基金首屆國際會議圓滿閉幕 匯聚全球科研與業界力量 推動馬匹安全及福祉

香港賽馬會馬匹福利研究基金的首屆國際會議昨日（17日）在香港圓滿結束。是次會議由基金聯同三個海外合作伙伴共同籌辦，吸引來自25個國家合共220名講者及與會代表參加，集合全球不同力量透過科研創新及跨地域協作，攜手促進馬匹安全及福祉。

應家柏 : 純種賽駒安全及福祉是馬會秉持的目標

為期3天的會議以「科學於照護純種賽駒的應用」為主題，旨在促進尖端科研成果於賽馬產業的實際應用。會議為全球賽馬從業員提供最新科學資訊與實證，以支援制訂有利於馬匹運動員的政策及實踐。與會者在會上就多個重要範疇進行了交流，包括科學在保障賽馬福利的關鍵角色、具應用價值的突破性科研進展，以及可行的行動策略等。會議由基金與The Grayson-Jockey Club Research Foundation、賽馬博彩徵稅委員會及日本中央競馬會共同籌辦。

馬會行政總裁兼基金董事會成員應家柏表示：「純種賽駒安全及福祉一直是馬會所秉持的目標。我們已建立全面的馬匹福祉計劃，涵蓋賽駒由進口、訓練、競賽，以至退役後的照顧與安排。馬會也致力透過持續科研促進全球馬匹福祉的發展。馬會捐款6億港元，於2020年成立基金；而基金至今已撥款逾6,000萬港元，資助全球46項與馬匹相關的科學研究。」

他續稱：「是次國際會議是推動全球協作及促進馬匹福利的重要里程碑。面對社會期望提升及賽馬運作環境持續變化，會議有助加深各方對這些迫切議題的了解。我深信賽馬業界與科研界將攜手合作，把最新的科研結果轉化為切實可行的政策及方案，以應對賽馬業界共同面臨的挑戰。」

多位講者於會議期間分享洞見，啟發與會者探視科學可以如何切實地提升純種賽駒匹的生活質素。

馬會賽馬事務執行總監兼基金董事會成員夏定安表示：「賽馬是一項真正的全球性運動，各地在賽駒福利方面所面對的挑戰均有共通之處。我很高興看到業界代表對會議的正面迴響，並一同在會上探討了一些業界最迫切的議題及探索實證為本的解決方案，內容涵蓋肌肉骨骼、心肺呼吸及胃部疾病等純種馬常見健康問題及傷患的預防與及早診斷，以至在傷患追蹤及規例制訂中的數據應用，以及如何促進全球的跨專業協作網絡。

他補充，會議對科研人員尤其是當中年輕一代意義非凡，為他們提供機會在會議期間分享研究成果，前輩及同儕連繫，以及投入參與致力推動馬匹福祉的全球網絡。部分與會研究人員更獲得基金提供撥款資助。

為加深與會者對賽馬運動的認識，賽馬幹事、高級賽馬行政人員、監管人員、獸醫及科研人員獲邀於會期前親臨馬會舉辦的「2025浪琴香港國際賽事」體驗現場的熾熱氣氛，於全球賽期其中一個最精彩的賽日，近距離見證世界草地王者的誕生。

