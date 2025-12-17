酒樓女董事聘6黑工跳蒙古舞罪成 官：不接納疏忽犯案 判監3個月兼罰款4.8萬元

觀塘恒生大酒樓今年7月安排6名持雙程證來港的「黑工」表演蒙古舞，54歲酒樓女董事及酒樓早前否認12項僱用不可合法受僱的人罪受審。裁判官施祖堯今早在沙田裁判法院裁決時指，被告身為老闆，每日會到酒樓處理事務，卻指沒有見過該6名「黑工」。施官認為被告的證供違反常理，裁定她罪名成立。施官判刑時指，不接納被告因疏忽犯案，判監3個月及罰款4.8萬元，被告申請上訴准保釋。

官指被告明顯知6名舞者為黑工

施官判刑時指，被告明顯知道6名表演者沒有在港合法的工作資格，仍聘請他們，不信當中存在疏忽，就被告面對的6項刑事罪判監3個月，公司面對的6項傳票罪共判罰4.8萬元。被告及後申請定罪上訴，獲准以2萬元保釋、不准離港及到警署報到。

施官裁決時指，被告身為酒樓老闆，重大事務由她決定，包括酒樓晚市時段的安排，表演蒙古舞的目的為推廣酒樓業務，安排舞蹈台及音響等對新開的酒樓而言，是重大事宜，被告明顯會負責相關業務，故認為被告亦會處理聘請員工的事宜。另外，酒樓的菜單上印有舞蹈者的照片，舞台螢幕投射「蒙古舞表演，敬請期待」的字眼，舞蹈者使用舞台及在房間存放財物，必定會經過被告批准及安排，考慮種種環境證供後裁定她罪成。

酒樓女董事黃朋珍涉聘6名黑工到酒樓表演蒙古舞。

施官續稱，被告身為酒樓老闆，每日親自到酒樓處理事務，惟被告自辯時卻聲稱對聘請「黑工」一事毫不知情，交由員工負責，只知道需支付每日5千元的表演費。施官認為，被告的酒樓新開張，必然緊張業務，5千元的費用並非微不足道的開支，被告理應起碼有興趣知道聘請了甚麼人表演、表演對客人的影響、場地佈置、是否值得相關價錢等，故認為被告明顯知道6人是「黑工」。

被告與協助找表演者友人證供均不可信

施官另稱，被告自辯時指，托友人協助尋找合適的表演者，更向對方強調需符合勞工法。被告顯然知道合法聘請僱員的重要性，被告的友人是中醫，施官認為儘管被告托友人安排表演者，惟被告知道友人對演藝事宜不認識的情況下，不可能沒有向友人跟進聘請的表演者是否合法，故施官認為被告的證供不可信。

施官引述被告友人供詞，被告曾強調表演者一定要是香港合法僱員，向內地舞蹈公司查詢時，對方保證合法，並要求每日5千元表演費。施官認為，友人明知被告對法律議題極度關注，豈會在獲對方保證後就照單全收，沒有再向對方進一步跟進合法問題。而友人及後在與被告的談話中，僅提及費用事宜，沒有再向被告提及合法問題。施官認為，友人理應要回覆被告，解釋曾獲舞蹈公司回應表演者是合法，而不是指提及費用事宜，故認為友人的證供不可信。

54歲女被告黃朋珍，被控6項為法人團體中的董事僱用不可合法受僱的人罪；由被告擔任董事的「恒生糧道飲食集團有限公司」則面臨6項僱用不可合法受僱的人傳票罪。控罪指，黃於2025年7月28日在香港觀塘，作為以「恒生糧道飲食集團有限公司」為名的法人團體中的董事，僱用不可合法受僱的人，分別為張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓為僱員。

案件編號：STCC3150/2025

法庭記者：黃巧兒