消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」

消委會交友配對︱消委會前日公布開於交友配對服務的投訴個案，其中一名年約40歲、年薪逾$300萬元的張姓女士，想尋找年齡及收入均相若的男士為對象，向配對公司支付7萬元購買配對服務，惟獲推薦18名男會員都無人「完全符合」當初列出的擇偶條件，向消委會投訴，引起網上迴響。資深婚姻介紹人「Mei Ling」今早（12月17日）於商台節目分享業內經驗，坦言部分有一定年紀、學歷與收入的女性，擇偶時要求太不切實際，偶爾都會因為無法達成對方要求，反過來收到投訴。

消委會交友配對︱擇偶市場「結構性失衡」

Mei Ling提到，現時香港交友配對市場出現「結構性失衡」。她解釋，期望與現實落差從來很大，「（單身女性）一係就唔願接受，一係就係唔知現實情況，可能佢哋覺得自己薪高厚職、優質、靚」，但現實是本港性別失衡非常嚴重，適婚年齡女性遠多於男性，加上一些「計唔到」的數字，例如部分男性實際上長期在前海、南沙等地方工作，皆因該處提供的條件優厚，變相很少回港。

消委會交友配對︱港女於歐美市場吸引力不再？

迷思一：「睇落後生」是優勢？

Mei Ling指許多中年女性都有一個迷思，覺得「我睇落都唔似四十幾五十歲，都唔係太老」，但現實是華人社會許多女性都有如此外貌條件，「喺一班港女中間，大家都48歲，大家都咁嘅樣啦。」

迷思二：在港難覓另一半可「轉戰」洋人？

她透露，早年港女在美國、英國男性之間也有些市場，但近年市場萎縮了，「開始都唔太多人有興趣」。

交友配對近年需求大，但衍生的投訴也多。資料圖片

迷思三：「MBA對你搵對象完全無作用，只係一堆英文字母」

Mei Ling坦言，高學歷不代表能擇偶，而要求對方達到某些高學歷、必須在什麼名牌大學畢業等，更是毫無邏輯，「MBA對你搵對象完全無作用，我做咗18年，都未見過有男人話要搵PhD。忘記呢樣嘢（學歷）啦，呢個只係一堆英文字母，學歷最主要影響嘅係能否溝通。如果溝通到，理得你邊間大學畢業。」又指學歷高不等於懂生活、懂擇偶：「有啲人一離開自己個comfort zone，就一片空白。」

消委會交友配對︱有人收入要求不切實際 「搵銀紙不如匿喺屋企炒股票」

Mei Ling又明言一個現實情況，「直話直說啦，50歲男人都想搵個30歲，有啲仲想搵18添。所以如果有啲4字頭女士，講明男方唔可以大多過佢5年，我直頭唔會收，話『幫你唔到』。」至於年輕男性會否找中年女性，Mei Ling指可能性更加低，「搵阿媽咩」。因此她認為一切都是期望管理問題，部分人要求實在不切實際：「𠵱家你喺沙漠，仲話一定要飲名牌樽裝水，咁你就唔好飲啦，唯有渴死囉。」

Mei Ling指：「如果你要搵銀紙，不如匿埋喺屋企炒股票仲好，其實最緊要對方有份好工，唔好要你養返佢轉頭，財政獨立咁咪得。」她舉例指，認識一名年收入非常高的女性，已年約五十，最初要求也很高，但後來降低了條件，接受一名年紀比她大六、七歲，收入僅中等的男教師，現時已結婚，過得很幸福。她重申部分女用戶確實不會做「期望管理」，決定明年起要投放多些資源，在這方面的教育上。