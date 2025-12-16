產志賀毒素大腸桿菌︱55歲港婦中招 潛伏期曾訪日本 進食高風險食物

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染的輸入個案，涉及一名過往健康良好的55歲女子，潛伏期曾前往日本，並在當地進食高風險食物。

據中心初步調查，病人於潛伏期內，即11月22日至29日，曾到訪日本，並在當地進食高風險食物。她於11月30日開始出現腹痛及腹瀉且糞便呈水狀，並於12月4日及5日兩度向私家醫生求醫，目前無需入院。其糞便樣本經化驗後，證實含有產志賀毒素大腸桿菌。與她同行的家人至今未有出現病徵，中心正跟進該名家居接觸者的健康狀況，並繼續調查個案。

患者潛伏期內曾到訪日本。資料圖片

進食生或未經充分煮熟肉類或中招

中心指出，產志賀毒素大腸桿菌感染多與進食或飲用受污染的食品或水有關，例如生或未經充分煮熟的肉類、受污染的蔬果或未經消毒的奶製品。同時，該細菌亦可藉由糞口途徑在人與人之間傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。市民應注意個人及食物衞生。

2020年至2024年，中心每年錄得1至6宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。連同今日公布的個案，今年至今共錄得4宗。中心表示，沒有發現明顯上升趨勢或不尋常的群組個案。

相關新聞：

產志賀毒素大腸桿菌是什麼？ 一文睇清病徵、傳播途徑、治療及預防方法

中產志賀毒素大腸桿菌不可用抗生素？ 專家：急症室難即時知中何菌