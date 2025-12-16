Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

產志賀毒素大腸桿菌︱55歲港婦中招 潛伏期曾訪日本 進食高風險食物

社會
更新時間：20:05 2025-12-16 HKT
發佈時間：20:05 2025-12-16 HKT

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染的輸入個案，涉及一名過往健康良好的55歲女子，潛伏期曾前往日本，並在當地進食高風險食物。

據中心初步調查，病人於潛伏期內，即11月22日至29日，曾到訪日本，並在當地進食高風險食物。她於11月30日開始出現腹痛及腹瀉且糞便呈水狀，並於12月4日及5日兩度向私家醫生求醫，目前無需入院。其糞便樣本經化驗後，證實含有產志賀毒素大腸桿菌。與她同行的家人至今未有出現病徵，中心正跟進該名家居接觸者的健康狀況，並繼續調查個案。

患者潛伏期內曾到訪日本。資料圖片
患者潛伏期內曾到訪日本。資料圖片

進食生或未經充分煮熟肉類或中招

中心指出，產志賀毒素大腸桿菌感染多與進食或飲用受污染的食品或水有關，例如生或未經充分煮熟的肉類、受污染的蔬果或未經消毒的奶製品。同時，該細菌亦可藉由糞口途徑在人與人之間傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。市民應注意個人及食物衞生。

2020年至2024年，中心每年錄得1至6宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。連同今日公布的個案，今年至今共錄得4宗。中心表示，沒有發現明顯上升趨勢或不尋常的群組個案。

相關新聞：

產志賀毒素大腸桿菌是什麼？ 一文睇清病徵、傳播途徑、治療及預防方法

中產志賀毒素大腸桿菌不可用抗生素？ 專家：急症室難即時知中何菌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
11小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
7小時前
羅湖水貝有商場在廁所設智能玻璃，違規吸煙會秒變透明。小紅書
00:17
反吸煙大絕︱羅湖商場設智能設備 廁格抽煙玻璃秒變透明︱有片
即時中國
10小時前
《愛回家》「億元駙馬」綠葉求婚半年秘密榮升人父 囡囡百日宴萌照流出
《愛回家》「億元駙馬」綠葉求婚半年秘密榮升人父 囡囡百日宴萌照流出
影視圈
9小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
6小時前
連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應
連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應
飲食
8小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
2025-12-15 17:30 HKT