基孔肯雅熱︱麗安邨男女訪揭陽郊外被蚊叮 回港確診列輸入個案

衞生署衞生防護中心表示，截至今午（16日）5時，中心錄得兩宗有流行病學關連的新增感染基孔肯雅熱輸入個案，他們來自同一家庭，涉及一名44歲女子及55歲男子，居於深水埗麗安邨，曾到訪廣東省揭陽市，在當地郊外被蚊子叮咬過。二人情況穩定，一名沒有前往揭陽的家居接觸者暫時沒有病徵。

中心初步調查顯示，他們於12月10至11日一同到訪揭陽，沒有其他同行人士，曾在當地郊外環境被蚊子叮咬。女病人在12月14日出現關節痛，昨日（15日）發燒，男病人同日出現關節痛及發燒，二人到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

病人住所和活動範圍與近月個案無重疊

中心指，流行病學調查顯示他們的住所和日常活動範圍與近月的輸入或本地個案沒有重疊的地方。由於病人在潛伏期曾一同到訪廣東省，亦跟香港近期錄得的個案沒有流行病學關連，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得81宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

