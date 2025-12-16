消委會交友配對︱消委會深入解構40歲高薪女「出事位」 如要求對象「靚仔」可以點做？

消委會交友配對︱消委會昨日分享投訴個案，其中一名年約40歲、年薪逾$300萬元的張姓女士，希望尋找年齡及收入均相若的男士為對象，向配對公司支付7萬元購買配對服務，惟獲推薦18名男會員都無人「完全符合」當初列出的擇偶條件。個案經處理後，仍然無法達成共識，有關公司拒絕退款。

消委會交友配對︱料商戶有作「吹捧性質」承諾

消委會副總幹事何應富今早（16日）在商台節目進一步談及該個案。他指條款合約上一般不會保證配對者「完全符合條件」，一般而言有用戶匹配度達八成以上就會作配對。他指張小姐個案，明顯「出事」環節在於商戶促銷時作了一些「吹捧性質」的口頭承諾，當事人信以為真，但最終結果不符預期時「口同鼻拗」，建議日後釐定合約時，應容讓用戶列明「核心必要條件」。

何應富指，這類交友配對服務，商戶與消費者之間應有很清晰的協定，比如對消費者而言，什麼屬於「必要條件」，什麼屬於「喜好，但未必一定要」的，商戶就可以根據這些條件再作配對。其中有關張小姐的個案，他相信商戶在促銷時有作口頭承諾，會提供「高質會員」，作一些宣傳性質、吸引消費者的字眼，但這些不是一些「可以明確計算」的內容，會將之視為「宣傳性吹捧」，而非合約內容，很難證明商戶「作不實陳述」。

何應富提到，一般會建議消費者如有核心條件，應在合約上寫明，但這類交友配對公司提供的大部分都是「罐頭式」合約，很少將特定要求條件列明，往往是導致爭拗的原因。

被問到如果要求配對對象「靚仔」應如何列入合約，他指應盡可能列出一些量化標準，例如「身高幾多、體型點樣，膚色係要白淨啲定係黑實啲呢？」總而言之原則是「清晰」。