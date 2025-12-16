Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會交友配對︱消委會深入解構40歲高薪女「出事位」 如要求對象「靚仔」可以點做？

社會
更新時間：10:22 2025-12-16 HKT
發佈時間：10:22 2025-12-16 HKT

消委會交友配對︱消委會昨日分享投訴個案，其中一名年約40歲、年薪逾$300萬元的張姓女士，希望尋找年齡及收入均相若的男士為對象，向配對公司支付7萬元購買配對服務，惟獲推薦18名男會員都無人「完全符合」當初列出的擇偶條件。個案經處理後，仍然無法達成共識，有關公司拒絕退款。

消委會交友配對︱料商戶有作「吹捧性質」承諾

消委會副總幹事何應富今早（16日）在商台節目進一步談及該個案。他指條款合約上一般不會保證配對者「完全符合條件」，一般而言有用戶匹配度達八成以上就會作配對。他指張小姐個案，明顯「出事」環節在於商戶促銷時作了一些「吹捧性質」的口頭承諾，當事人信以為真，但最終結果不符預期時「口同鼻拗」，建議日後釐定合約時，應容讓用戶列明「核心必要條件」。

相關新聞：

消委會交友配對︱期望越大失望越大？40歲高薪女斥資$7萬配對全落空 推薦18人無一符合條件

消委會交友配對︱如口頭承諾不可「明確計算」 難言商戶違反合約

何應富指，這類交友配對服務，商戶與消費者之間應有很清晰的協定，比如對消費者而言，什麼屬於「必要條件」，什麼屬於「喜好，但未必一定要」的，商戶就可以根據這些條件再作配對。其中有關張小姐的個案，他相信商戶在促銷時有作口頭承諾，會提供「高質會員」，作一些宣傳性質、吸引消費者的字眼，但這些不是一些「可以明確計算」的內容，會將之視為「宣傳性吹捧」，而非合約內容，很難證明商戶「作不實陳述」。

何應富提到，一般會建議消費者如有核心條件，應在合約上寫明，但這類交友配對公司提供的大部分都是「罐頭式」合約，很少將特定要求條件列明，往往是導致爭拗的原因。

被問到如果要求配對對象「靚仔」應如何列入合約，他指應盡可能列出一些量化標準，例如「身高幾多、體型點樣，膚色係要白淨啲定係黑實啲呢？」總而言之原則是「清晰」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
15小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
13小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
21小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
13小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
5小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
18小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
18小時前