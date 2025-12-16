Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳宗彝：盛事活動帶動旅客顯著增長　「粵車南下」可望惠及整體零售業

社會
更新時間：10:20 2025-12-16 HKT
發佈時間：10:20 2025-12-16 HKT

旅發局公布，今年1至11月共錄得約4,500萬訪港旅客人次，按年增加12%，亦已超越2024年全年訪港旅客量的總數。候任選委界立法會議員陳宗彝表示，受惠於中美關係緩和及各項盛事活動奏效，11及12月份旅客量大幅攀升，並盛讚即將實施的「粵車南下」入市區措施是德政，預計將帶動香港零售業消費好轉。

陳宗彝今（16日）在電台節目中指出，11月訪港旅客數字明顯上升，12月酒店入住率亦大幅提高。他解釋，今年4月至10月期間，由於美國關稅政策剛實施，許多前往中國經商的旅客轉持觀望態度，延後來港行程，導致商務客源減少，對4、5星級酒店及會展業造成顯著影響，商務旅客量一度下跌逾五成。

演唱會等盛事項目吸引大量旅客

他提到，隨著11月中美貿易談判形勢漸趨明朗，雙方關係緩和，積壓的商務需求集中在11月及12月釋放。以往12月旅遊活動通常逐步放緩，但今年卻相反，主因正是商務行程延後所致。另一關鍵因素為香港特區政府透過盛事基金推動的活動成效顯著，尤其是演唱會等項目吸引大量旅客，令周五、周六酒店出現「一房難求」的情況。他旗下酒店11月入住率達94%至95%，12月初更是爆滿。

 
11月訪港旅客數字錄約420萬人次，按年上升17%。陳宗彝分析，目前旅客組合中內地旅客佔約四成，比例持續上升；各口岸通關安排及高鐵服務也帶來更多旅客，高鐵對短途客源尤其重要，佔的比例亦越來越重要，不少旅客選擇於周末及周日乘高鐵來港遊玩。

預計未來商務旅客將有增長空間

他亦注意到，旗下酒店以往主要接待日本旅客，但因日圓貶值，日本客源大幅減少，韓國旅客則保持穩定。歐美旅客因國際關係等因素，比例較以往下降；近年政府積極開拓中東及「一帶一路」沿線市場，預計未來商務旅客將有增長空間。
 
關於「粵車南下」進入市區的安排，將於10月23日正式實施。陳宗彝表示，其旗下酒店商場已作準備，在200個車位中，首批25個已安裝充電樁，並提供國標與歐標轉接器供旅客使用。停車場收費推出下午3時至晚上12時收費200元、可多次出入的方案，方便旅客遊覽及購物。

他又稱讚「粵車南下」的措施是德政，預計香港整個零售業消費會受惠。旅客自駕來港購物意欲較高，且不再局限於尖沙咀、銅鑼灣等傳統旅遊區，可探索更多體驗式行程，如前往黃大仙體驗道教文化、鯉魚門品嚐海鮮，或到米埔觀鳥等。此類行程多以家庭為單位，將進一步豐富香港的旅客組合。

相關新聞：

旅發局：本港11月迎420萬旅客按年增17% 首11個月旅客量超去年總和 達約4,500萬人次

粵車南下｜市區入境昨起接受申請 運輸署收内地部門逾百宗轉交

粵車南下｜機管局轉機停車場首日啟用 全日逾40個泊位已預約 林天福指預約情況理想


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
15小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
13小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
21小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
13小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
5小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
18小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
18小時前