陳宗彝：盛事活動帶動旅客顯著增長　「粵車南下」可望惠及整體零售業

旅發局公布，今年1至11月共錄得約4,500萬訪港旅客人次，按年增加12%，亦已超越2024年全年訪港旅客量的總數。候任選委界立法會議員陳宗彝表示，受惠於中美關係緩和及各項盛事活動奏效，11及12月份旅客量大幅攀升，並盛讚即將實施的「粵車南下」入市區措施是德政，預計將帶動香港零售業消費好轉。

陳宗彝今（16日）在電台節目中指出，11月訪港旅客數字明顯上升，12月酒店入住率亦大幅提高。他解釋，今年4月至10月期間，由於美國關稅政策剛實施，許多前往中國經商的旅客轉持觀望態度，延後來港行程，導致商務客源減少，對4、5星級酒店及會展業造成顯著影響，商務旅客量一度下跌逾五成。

演唱會等盛事項目吸引大量旅客

他提到，隨著11月中美貿易談判形勢漸趨明朗，雙方關係緩和，積壓的商務需求集中在11月及12月釋放。以往12月旅遊活動通常逐步放緩，但今年卻相反，主因正是商務行程延後所致。另一關鍵因素為香港特區政府透過盛事基金推動的活動成效顯著，尤其是演唱會等項目吸引大量旅客，令周五、周六酒店出現「一房難求」的情況。他旗下酒店11月入住率達94%至95%，12月初更是爆滿。



11月訪港旅客數字錄約420萬人次，按年上升17%。陳宗彝分析，目前旅客組合中內地旅客佔約四成，比例持續上升；各口岸通關安排及高鐵服務也帶來更多旅客，高鐵對短途客源尤其重要，佔的比例亦越來越重要，不少旅客選擇於周末及周日乘高鐵來港遊玩。

預計未來商務旅客將有增長空間

他亦注意到，旗下酒店以往主要接待日本旅客，但因日圓貶值，日本客源大幅減少，韓國旅客則保持穩定。歐美旅客因國際關係等因素，比例較以往下降；近年政府積極開拓中東及「一帶一路」沿線市場，預計未來商務旅客將有增長空間。



關於「粵車南下」進入市區的安排，將於10月23日正式實施。陳宗彝表示，其旗下酒店商場已作準備，在200個車位中，首批25個已安裝充電樁，並提供國標與歐標轉接器供旅客使用。停車場收費推出下午3時至晚上12時收費200元、可多次出入的方案，方便旅客遊覽及購物。

他又稱讚「粵車南下」的措施是德政，預計香港整個零售業消費會受惠。旅客自駕來港購物意欲較高，且不再局限於尖沙咀、銅鑼灣等傳統旅遊區，可探索更多體驗式行程，如前往黃大仙體驗道教文化、鯉魚門品嚐海鮮，或到米埔觀鳥等。此類行程多以家庭為單位，將進一步豐富香港的旅客組合。

