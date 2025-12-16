每日雜誌｜18區「兩餸一湯指數」 深水埗最抵、灣仔最貴 《星島》自1月起每兩月調查 統計街市街檔6種食材

《分裂的餐桌系列》之街市街檔篇

食材價格節節上升，正悄悄改變港人每日餐桌選擇。本報自1月起每兩月進行「兩餸一湯指數」調查，統計18區街市與街檔6種常見食材價格，結果顯示灣仔區最貴、深水埗區最便宜，全年有17區錄得升幅，港島區整體價格最高，新界部分地區價格也高於九龍。食材中以菜心升幅最顯著，瘦肉價格波動，豆腐與鯪魚肉相對穩定。業界指，豬肉價格受內地供應、需求減少及屠宰成本影響，蔬菜則受天氣與政策變化帶動。有市民選擇跨區買餸節省開支，並以「街市智慧」應對波動，專家分析指租金、運輸與人口密度主導地區食材價差。

調查涵蓋全港18區共53個街市及街檔，每兩個月的價格變動，統計2至3人家庭份量的6種食材價格，包括1斤菜心、半斤鯪魚肉、1磚豆腐，以及番茄、薯仔及瘦肉各半斤，烹調成清炒菜心、鯪魚釀豆腐及番茄薯仔瘦肉湯，以監察本港食材價格變化。

南區購買菜心最貴，年均每斤索價14.3元。

記者在各區選取3個具代表性的街市或街檔統計（見表一），如東區包括柴灣街市、筲箕灣金華街排檔及北角春秧街街檔，並以標價為準，若無標明則詢問檔販，並無議價；若部分檔口缺乏個別食材，則從平均數中扣除。

17區價格上升 僅南區微跌

調查發現，灣仔區「兩餸一湯指數」冠絕全港（見表二），平均86.1元，其次為離島區（82.9元）及九龍城區（79元）；最便宜為深水埗區（62.8元）、黃大仙區（65.3元）及荃灣區（66.6元）。比較今年1月及11月的價格，17區價格錄得上升，升幅最高為離島區（+19.9%）、北區（+16.8%）及沙田區（+16.3%），僅南區微跌約1.4元。

以「港九新界」劃分，港島區最貴（平均79.5元），新界西（73.4元）、新界東（71.8元）次之，九龍西及九龍東則較便宜，分別為70.5元及68.1元。

東涌居民王女士指，區內物價一向高企，每周會特意跨區到深水埗買餸，買齊一周食材。她舉例，東涌2斤菜需30元，深水埗只需18元；東涌買1條魚起碼50元，在深水埗可買到3條，「在深水埗可用500元買齊一周的餸，但在東涌，一天已花100至150元。」

惟深水埗居民陳太表示，區內價格過去1年微升，蔬菜價格波動大，「番茄昨日10元2斤，今日7元一斤。」她指，要掌握「街市智慧」，如中午18元兩份的菜蔬，下午4至5時或「大跌價」至10元3份，商家平價促銷；店舖位置也影響售價，如北河街市樓上舖菜心只售9元，樓下則需賣12元。

各食材中，菜心的價格持續上升（見表三），由年初平均每斤10.8元，上升至11月每斤13.2元，南區最貴（14.3元），較最便宜的深水埗區（9.6元）高4.7元。瘦肉售價亦微升，由平均每半斤23.5元，升至9月26.1元高位，至11月回落至25.3元；其中九龍城區最貴（32.1元），深水埗區只需19.7元。

豆腐及鯪魚肉售價較穩定

豆腐及鯪魚肉的價錢則較穩定，前者每磚約5至6.5元，後者每半斤約19.5至24元。

鮮肉大聯盟副主席關國華指，豬肉零售價格會因時段而變化，如早上每斤約30元，下午降至25元，傍晚清倉可低至10元。至於其他因素，他提到，香港逾90%豬肉來自內地，批發價受內地市場影響，人民幣與港元匯率差異與季節性波動也影響進口成本；今年本港活豬需求下降，主因包括老年客群流失及經濟不穩，導致零售及餐飲業減少採購。

地區價格差異則與人口密度、租金和營運模式有關，他舉例，深水埗區人口較密集，肉檔採「薄利多銷」吸引區外客，形成客源集中效應，壓低售價；港島、西貢、九龍城等人口密度較低、消費能力較高的地區，對豬肉的需求較低，肉檔不需大幅減價即可銷貨，價格通常較高。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅亦指，豬肉價格全年基本穩定，難以下調。他解釋，一頭100斤的活豬，除毛血雜臟後，僅餘70斤「豬殼」，再去除肥肉、豬皮、豬頭及豬腳後，僅餘50斤肉可售（業界稱為「劏七拆五」），加上運輸費、租金等成本增加，令價格難以回落。

九龍城區的瘦肉售價冠絕全港，年均每半斤索價32.1元。

豬肉價難下調 蔬菜受天氣影響

至於蔬菜價格，百菜園負責人林先生指，蔬菜價格多受天氣影響，香港有70%至80%蔬菜來自內地，內地採「南北供應」模式，當南方氣候不適合時，便轉至北方種植，若遇暴雨、寒流、乾旱等惡劣天氣，產量會大幅下降，形成「蝴蝶效應」，影響整體供應。他提到，蔬菜如「西生菜」，即使產量減少，本地餐廳仍須大量採購，令家庭購買價上升。

他續指，內地政策也影響供應，如早前曾將番薯、粟米、木薯列為「國家糧食」，禁止一般報關出口，需申請配額，導致出貨延遲，而香港作為單一市場，無法即時替代。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥莘才分析，港島買餸價格較高、新界部分地區高於九龍，主因包括運輸成本、租金及居民消費力，「港島運送食材需經海底隧道，成本不菲，加上人口較少、購買量低，令價格上升。」他舉例，灣仔居民消費能力較強，能承受價格波動。

類似情況也見於新界區部分新屋苑或屋邨，麥莘才指，居民人口少、買餸選擇有限，攤販租金不低，只能加價應對，部分居民跨區購買平價食材，進一步削弱當區街市生意，令價格持續上升；相反，舊區如元朗、屯門人口多，市民除政府室內街市，還有大量區內街邊檔可選，人流量大，攤販可靠銷量壓低價格。

他留意到，有長者利用兩元優惠前往蓮塘口岸買餸，但近年中港海關加強管制生鮮食材，市民「北上買餸」有所收斂，雖然內地物價較低，但購買量有限，部分人會買當造水果或熟食如燒臘回港，惟需注意保存及衛生風險。

有街坊認為，在街市購買海鮮有更多選擇。

街檔標價普遍較室內街市便宜

不少街市外設有售賣蔬果和肉類的街檔，食材價格普遍較室內街市便宜。

以荃灣楊屋道街市為例，在街市內購買一斤菜心平均需15元，街外排檔僅9元；半斤瘦肉平均售32.1元，排檔只需14.9元。有街坊指，必定在街檔購買蔬菜與豬肉，而海鮮則選擇街市，因選擇較多。屯門新墟街市也出現類似價差，如半斤番茄在街市平均售5.9元，街檔只售4元；惟部分街檔屬短期租約，如豆品及海鮮檔，有街坊建議記者到街市購買。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥莘才指出，街檔租金普遍高於街市，但因人流暢旺、營業時間靈活，若面積較大，可陳列較多商品，令市民感覺有更多選擇，產生「櫥窗購物」效應，引發即興購買，檔販可依靠高銷量攤分成本，實現薄利多銷；相比之下，政府街市面對人流不足、營業時間受限等挑戰。

他亦提到，政府街市已規範指定貨品區域，檔販競爭較大；而街檔分布較隨機，檔販可避開與同類攤檔競爭。

每日雜誌組