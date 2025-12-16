聖誕節天氣｜天文台料早上清涼日間乾燥 最低氣溫跌落17°C
更新時間：13:23 2025-12-16 HKT
發佈時間：06:46 2025-12-16 HKT
發佈時間：06:46 2025-12-16 HKT
東北季候風正影響廣東，該區普遍晴朗。天文台表示，今日（16日）正午時分，本港各區氣溫普遍較昨日高（17日）4°C左右。周末期間該區天色好轉，日間溫暖，周六（20日）及周日冬至（21日）氣溫介乎20°C至25°C；又預料東北季候風補充會在下周初至中期為廣東帶來稍涼及乾燥的天氣，聖誕節當日（24日）氣溫介乎17°C至21°C。
天文台預測本港下午及今晚天氣大致天晴，氣溫介乎18°C至23°C，下午乾燥，吹和緩東至東北風。
根據天文台九天天氣預報，東北季候風會在未來數日繼續影響華南，明日（17日）該區普遍晴朗，日夜溫差較大，氣溫介乎19°C至25°C。一道廣闊雲帶會在本周後期為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨。隨該雲帶轉薄，周末期間該區天色好轉，日間溫暖，周六（20日）及周日冬至（21日）氣溫介乎20°C至25°C。又預料東北季候風補充會在下周初至中期為廣東帶來稍涼及乾燥的天氣，平安夜（24日）氣溫介乎19°C至23°C，聖誕節當日（24日）氣溫介乎17°C至21°C。
最Hit
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
2025-12-13 14:30 HKT
麥道朗告別戰騎十駒
21小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
2025-12-15 14:00 HKT