黎智英案｜羅淑佩 : 裁決彰顯公義並維護法治 會將國安意識融入日常工作

高等法院原訟法庭今日( 15日 )就黎智英及《蘋果日報》三間相關公司被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀刊印、發佈、要約出售、分發、展示及/或複製煽動刊物罪」一案作出裁決，三項控罪全部裁定罪名成立，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，裁決彰顯了公義並維護了法治，歡迎法庭的定罪裁決。

羅淑佩於社交平台發文，指事實證明《香港國安法》自頒布實施以來，法庭依法懲治危害國家安全的罪行，做到有法必依、執法必嚴、違法必究，有力維護了國家安全、主權和發展利益，使香港重回繁榮穩定的正軌。特別是在經歷2019年「黑暴」時期，香港飽受暴力肆虐，造成社會動盪、人心不安，《香港國安法》的實施有效遏止了危害國家安全的行為，讓香港逐步恢復秩序與安全，充分彰顯了法律對危害國安行為的「零容忍」態度，並體現了法律的公義與香港法治精神。

文體局將推動弘揚中華優秀文化 增強對國家認同感與民族自豪感

維護國家安全是一項持續且重要的工作，需要全社會共同努力，時刻保持警惕，切實履行維護國家安全的責任。維護國家安全需要依法懲治違法行為，也需要加強教育與宣傳。文化體育及旅遊局將持續推動弘揚中華優秀文化，讓市民更加深刻地體會中華文化的悠久與優秀，深化市民對國家的認識與認同，從而增強對國家的認同感與民族自豪感。同時，該局會將國家安全意識融入日常工作，鞏固維護國家安全的基石，努力與社會各界攜手，共同守護國家安全，確保香港長治久安，一國兩制行穩致遠。

