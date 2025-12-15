國安處首引非法操練罪拘捕後 兩保安員被控串謀顛覆國家政權罪 還押3.20再訊

國安處上周在工廈單位進行執法行動時，疑搗破軍事非法操練場所，檢獲氣槍及懷疑爆炸品等武器，並首引《維護國家安全條例》下的「非法操練」罪拘捕10人。其中兩名男保安員涉嫌在2021年至2025年間串謀他人威脅國家安全，被控串謀顛覆國家政權罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德應控方要求押後案件至明年3月20日再訊，待警方進一步調查，包括檢查被告的電話及USB、索取有關槍械、炸藥及通訊裝置的專家報告等，期間二人須還押候訊。

兩名任職保安員的被告分別為，24歲彭加熙及25歲李晉森，同被控串謀顛覆國家政權罪。控罪指2人於2021年某日至 2025年12月11日期間（包括首尾兩日），一同串謀其他人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關；嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能。

案件編號：WKCC5736/2025

