大律師涉8年前非禮徒弟提堂 申匿名令稱為保護事主 被告獲暫准以A作代號

32歲大律師涉嫌2017年8月在西營盤一個單位內非禮其一位徒弟，被控兩項猥褻侵犯罪。案件今早在東區法院首次提堂，被告自行向法庭申請匿名令，稱目的為保護事主。申請遭控方反對，主任裁判官張志偉將案件押後至明年1月12日，待處理匿名令的爭議，頒下臨時命令禁止披露被告的姓名，期間被告續准以5千元現金保釋候訊、每星期須到警署報到、及不得直接及間接接觸證人。

控方反對被告申請匿名令，指匿名令適用於家人及親戚關係。惟本案的被告及事主，能被理解兩者為師徒，被告同時有多位徒弟，故認為憑事主的匿名令已足夠保護事主。

男被告A，報稱大律師，被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，他於2017年8年30日，兩度在西營盤水街25號至35號樂新大廈16樓A室猥褻侵犯另一人，即X。

案件編號：ESCC3165/2025

本報記者