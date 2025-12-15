Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大律師涉8年前非禮徒弟提堂 申匿名令稱為保護事主 被告獲暫准以A作代號

社會
更新時間：15:34 2025-12-15 HKT
發佈時間：15:34 2025-12-15 HKT

32歲大律師涉嫌2017年8月在西營盤一個單位內非禮其一位徒弟，被控兩項猥褻侵犯罪。案件今早在東區法院首次提堂，被告自行向法庭申請匿名令，稱目的為保護事主。申請遭控方反對，主任裁判官張志偉將案件押後至明年1月12日，待處理匿名令的爭議，頒下臨時命令禁止披露被告的姓名，期間被告續准以5千元現金保釋候訊、每星期須到警署報到、及不得直接及間接接觸證人。

控方反對被告申請匿名令，指匿名令適用於家人及親戚關係。惟本案的被告及事主，能被理解兩者為師徒，被告同時有多位徒弟，故認為憑事主的匿名令已足夠保護事主。

男被告A，報稱大律師，被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，他於2017年8年30日，兩度在西營盤水街25號至35號樂新大廈16樓A室猥褻侵犯另一人，即X。

案件編號：ESCC3165/2025
本報記者

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
5小時前
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
17小時前
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
5小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
20小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
社會
5小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
9小時前