政府擴大性罪行查核範圍至志願工作者 增設三警署提供24小時指紋服務

為進一步加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護，政府今日（15日）起擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍至志願工作者。同時，政府亦增設三間指定警署，為合資格申請人提供24小時套取指紋服務。

查核機制屬自願性質 由招募機構自行評估風險

政府發言人表示，志願工作者包括但不限於義教老師、義務運動教練等。查核機制仍屬自願性質，由招募機構自行評估風險後考慮查核需要，並由合資格申請人辦理申請。

為進一步便利申請人，除位於灣仔警察總部的性罪行定罪紀錄查核辦事處及現有的六間指定警署（北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣）外，警務處將軍澳、上水和大嶼山北（東涌）增設三間指定警署，包括將軍澳、上水和大嶼山北（東涌），以提供24小時套取指紋服務。合資格申請人可透過網上平台遞交申請及預約前往提交指紋。

政府自2011年底推行查核機制，讓僱主查核從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的人士，有否任何指明列表中的性罪行刑事定罪紀錄。在推行時，查核機制的合資格申請人涵蓋向機構或企業應徵與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的準僱員、合約續期僱員，以及由外判機構派往其他機構或企業提供有關工作的僱員。

政府將分階段推進 考慮涵蓋所有現有僱員及自僱人士

香港法律改革委員會於2022年5月發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》，建議擴大查核機制涵蓋範圍至所有現有僱員、自僱人士和志願工作者。

政府指，為加強對兒童或精神上無行為能力人士的保障並回應法改會的建議，已由2024年底實施擴展計劃的第一階段，把查核機制的涵蓋範圍擴展至準自僱人士，並推出首階段優化措施，包括推出網上申請、24小時套取指紋服務及延長查核申請的有效期至36個月，以方便申請人。

發言人指，政府會參考在首兩個階段將查核機制涵蓋範圍擴大至準自僱人士和志願工作者的相關經驗，適時考慮將涵蓋範圍擴展至所有現有僱員及自僱人士，以達成最終目標。屆時會再公布詳情。

