天文台｜今早普遍地區降至15度左右 明日早上仍稍涼 料周二、三氣溫回升

天文台今早（12月14日）指出，一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋華南。本港方面，今早氣溫普遍降至15度左右，較昨日低四至五度。

天氣︱日間最高氣溫約20度 周二氣溫回升

本港地區今日天氣預測，大致多雲，早晚清涼。初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風

展望明日早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。

一股強烈東北季候風會在今明兩日影響華南沿岸，該區早晚清涼，天氣乾燥。隨着季候風在本周中期緩和，廣東沿岸天色好轉，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在接近周末為華南帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，周末期間該區天色較為明朗。