宏福苑五級火｜援助基金增至37億 屋宇署下周約見業界 就棚網就地抽查擬備新作業備考

政府就大埔宏福苑火災成立的三個工作組——調查及規管工作組、緊急支援及募捐工作組，以及應急住宿安排工作組，正全力持續跟進火災的支援、善後及調查事宜。截至今日（13日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為37億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

1392名居民入住青年宿舍／營舍或酒店房間 3163人居過渡性房屋或房協單位

截至今日上午，共有1 392名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3 163名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會（房協）項目的單位。

截至今日上午，共有1392名災民入住青年宿舍／營舍或酒店房間，另有3163人居過渡性房屋或房協單位。資料圖片

因應棚網採用就地抽樣檢查新制度，屋宇署下周約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新作業備考。資料圖片

另外，房屋署今日繼續於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。因現場環境狹窄及個別受災樓宇的竹棚和棚網損毀較嚴重，基於安全考慮，房屋署與警方會再評估其餘4座受火災影響大廈拆棚工作的時間表。另外，房屋局獨立審查組今日亦已完成抽取宏福苑全部7座受災樓宇的混凝土芯程序。

屋宇署下周約見業界團體 以擬備向註冊承建商發出新作業備考

發展局於12月11日公布外牆棚網就地抽樣檢查新制度，屋宇署將於下星期約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新的作業備考。發展局正全力準備相關配套，以預備足夠指定實驗所，以及合適用地作場外採樣工作。

