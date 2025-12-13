Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜援助基金增至37億 屋宇署下周約見業界 就棚網就地抽查擬備新作業備考

社會
更新時間：21:33 2025-12-13 HKT
發佈時間：21:33 2025-12-13 HKT

政府就大埔宏福苑火災成立的三個工作組——調查及規管工作組、緊急支援及募捐工作組，以及應急住宿安排工作組，正全力持續跟進火災的支援、善後及調查事宜。截至今日（13日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為37億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

1392名居民入住青年宿舍／營舍或酒店房間  3163人居過渡性房屋或房協單位

截至今日上午，共有1 392名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3 163名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會（房協）項目的單位。

截至今日上午，共有1392名災民入住青年宿舍／營舍或酒店房間，另有3163人居過渡性房屋或房協單位。資料圖片
截至今日上午，共有1392名災民入住青年宿舍／營舍或酒店房間，另有3163人居過渡性房屋或房協單位。資料圖片
因應棚網採用就地抽樣檢查新制度，屋宇署下周約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新作業備考。資料圖片
因應棚網採用就地抽樣檢查新制度，屋宇署下周約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新作業備考。資料圖片

另外，房屋署今日繼續於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。因現場環境狹窄及個別受災樓宇的竹棚和棚網損毀較嚴重，基於安全考慮，房屋署與警方會再評估其餘4座受火災影響大廈拆棚工作的時間表。另外，房屋局獨立審查組今日亦已完成抽取宏福苑全部7座受災樓宇的混凝土芯程序。

屋宇署下周約見業界團體  以擬備向註冊承建商發出新作業備考

發展局於12月11日公布外牆棚網就地抽樣檢查新制度，屋宇署將於下星期約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新的作業備考。發展局正全力準備相關配套，以預備足夠指定實驗所，以及合適用地作場外採樣工作。

相關新聞 : 

宏福苑五級火｜獨立委員會9個月完成報告 陳曼琪：履行議員職責 監察政府徹查真相

宏福苑五級火｜約1200名居民遷入房協提供應急居所 仍有單位接受登記

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作
大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作
影視圈
6小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
9小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
10小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
8小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
12小時前
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
00:39
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
即時國際
2小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
10小時前
萬呎高空追光 紐約飛香港航班罕與極光同行 乘客傳授拍攝秘技
萬呎高空追光 紐約飛香港航班罕與極光同行 乘客傳授拍攝秘技｜Juicy叮
時事熱話
6小時前