殘特奧會︱羅淑佩為硬地滾球頒獎 喜見港隊表現神勇
更新時間：22:03 2025-12-12 HKT
發佈時間：22:03 2025-12-12 HKT
殘特奧會賽事正在進行，香港隊今日( 12日 )繼續表現神勇，一共奪取了11金9銀8銅。文化體育及旅遊局局長羅淑佩於社交平台發文，大讚運動員表現出色，她特別開心的是可以親手頒獎給數位硬地滾球運動員，包括梁育榮、楊曉林、何宛琪等，他們還會繼續出戰團體賽，羅淑佩很有信心他們會續創佳績！
另外，羅淑佩也為游泳隊高興，因為陳睿琳今日以破紀錄時間奪金。她指殘特奧會賽事還剩下兩天，她會繼續為香港運動員打氣！
今日成績 :
- 殘奧乒乓球 2銀2銅
- 殘奧游泳 1金2銀1銅
- 殘奧硬地滾球 2金2銀3銅
- 特奧游泳 6金1 銀
- 特奧田徑: 1金 1銀 1銅
- 特奧滾球: 1金 1銀 1銅
