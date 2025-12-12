Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜林正財 : 「守望．同行」計劃提供三層支援 助死者家屬度過哀傷期

社會
更新時間：17:42 2025-12-12 HKT
發佈時間：17:42 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑五級大火發生至今逾兩周，造成160人死亡，不少災民情緒仍然不穩。精神健康諮詢委員會轄下的專責小組今日（12日）下午就「守望．同行」災後喪親家庭支援計劃及相關議題舉行會議。精神健康諮詢委員會主席林正財在會議結束後會見傳媒，指小組開了第二次會議，上周開第一次會，重點了解宏福苑居民在精神健康上的需要，並開展「守望．同行」計劃災後喪親家庭支援計劃。

他指火災造成160人死亡，家屬面對不少困難，極需精緒支援。參與「守望．同行」計劃的非政府機構已由4個擴至7個，提供3層支援，包括建立關係、專業哀傷輔導及心理學家醫生，了解家屬的殮葬需要，部分家屬也有創傷性哀傷。委員會至今已聯絡130位死者家屬，並開展工作，預計會提供一年服務，讓家屬度過哀傷期，若一年後仍有需要，會繼續提供援助。

