再回應瑪嘉烈擴建工程疑偽造證明 林哲玄質疑建造業長期存「不良文化」:次次單一事件服唔服到眾？

瑪嘉烈醫院重建及擴建工程的監測震動儀器的分判商，懷疑呈交偽造證明。醫衞界立法會議員林哲玄昨日(11日)受訪時表示炮轟香港建造業界「爛到無得再爛」，發展局局長甯漢豪回應指業界個別有害群之馬。林哲玄今日(12日)在電台節目再次回應言論，他表示，建築行業存有一種「不良文化」，並非針對其他專業人員，只是反映該行業的「營商文化」。今次有校正的文件造假，反問是否「得呢啲文件造假」？

事故接二連三 行業積弊已深

他回顧指，類似做假的情況時有發生，列舉了多個例子，包括：過去醫管局的建設計劃中，也曾出現過物料不達標問題，例如包裹電線的金屬喉管質量未達標準；紅磡站亦曾發生鋼筋密度不足的嚴重事件等，質疑全部事件是否少數害群之馬所造成。他認為這並非單一孤立事件，單靠業界自律並不足夠，「咩嘢都要人管，行業係咪都可以生存落去」？他舉例指地盤有很多帆布，質疑是否全部都要作出檢測？

質疑事故非單一事件 認為難以服眾

林哲玄表示，自己並非行內人，但從普通巿民角度出發，出現這麼多事故，「次次都係單一事件」？認為不能服眾。他亦對這種為數千至數萬元的認證文件而造假的動機感到難以理解。

他強調，前線醫護人員對工作環境保持高度警覺。以掃描儀器為例，若因震動導致影像不清，醫護會立即察覺並提出。林哲玄引述有同事指，即使在有建築工程的醫院內進行腦部手術，亦未感受到任何影響。「監測震動儀器」固然可以有監察的作用，但目前為止亦未見有太大問題。

