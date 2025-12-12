大埔「毒品快餐車」拒查狂飆 最後棄車逃走 男司機涉販毒等三罪被捕
更新時間：07:15 2025-12-12 HKT
發佈時間：07:15 2025-12-12 HKT
大埔區昨晚（11日）發生一宗涉及毒品及交通違規的案件。一名男子駕駛私家車因未有開啟車頭大燈被警方截查，但司機拒絕停車狂飆逃走，最終棄車企圖逃逸，被警員追截拘捕。警方在該男子身上檢獲市值約2.6萬元的懷疑可卡因。
警方檢獲市值$2.6萬可卡因
事發於昨晚10時許，警方在粉嶺公路一帶進行巡邏，期間發現一輛私家車未有亮起車頭大燈，遂上前發出指示要求截停。然而，私家車司機並未遵從指示停車，反而加速往康樂園第五街方向逃去。
該私家車在逃走過程中涉嫌衝紅燈、違反交通燈指示等多項交通法例。當車輛駛至康樂園第五街附近時，司機將車輛停下並下車，企圖徒步逃走。
警員迅速追截，最終在康樂園第五街對開成功截停並制服該名32歲姓繆男司機。警員隨後在其身上檢獲共80包懷疑可卡因，市值約2.6萬元。
繆男經初步調查後，通過了快速口腔液測試。他最終因其在逃避追截過程中的違法行為及藏毒，涉嫌「在沒有亮着所需車燈的情況下駕駛」、「沒有遵從交通燈的指示」及「販運危險藥物」三項罪名被捕，現正被扣留調查。案件已交由大埔警區刑事調查隊跟進。
