天氣寒冷｜冷鋒明日襲港 天文台料一夜跌8℃ 周日低見15℃

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預料一道冷鋒會在華中形成，並在明日（13日）稍後橫過廣東沿岸，氣溫最低跌至16℃，一夜跌8℃，周日（15日）低見15℃。

天文台預料今日（12日）下午及今晚大致天晴及乾燥，氣溫介乎20°C至24°C，吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風。

天文台一道冷鋒會在明日（13日）稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降，明日（13日）氣溫跌至16℃，周日（14日）最低僅見15℃。受隨後的乾燥東北季候風影響，下周初廣東沿岸早晚清涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東沿岸天色好轉，氣溫逐漸回升，下周三（17日）氣溫回升至19℃至25℃，但內陸日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在下周後期為華南帶來幾陣雨。