宏福苑五級火︱酒店14天住宿期屆滿? 民青局派定心丸 : 業界願提供彈性住宿安排

社會
更新時間：20:58 2025-12-11 HKT
發佈時間：20:58 2025-12-11 HKT

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，居民失去家園，民政及青年事務局指，政府會持續支援宏福苑居民的住宿需要，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民作較長期使用。對於有傳言指酒店提供給宏福苑居民的入住限期將至。該局指非常感謝酒店業界在火警發生的當天，願意即時為居民提供至少14天的住宿。經磋商，酒店業界均表示願意為入住的居民提供彈性住宿安排。

政府本周二至五合共組織12次實地視察的「睇樓團」，安排宏福苑居民參觀過渡性房屋、房協提供單位及青年驛站「啟航1331」。民青局fb
政府本周二至五合共組織12次實地視察的「睇樓團」，安排宏福苑居民參觀過渡性房屋、房協提供單位及青年驛站「啟航1331」。民青局fb
「睇樓團」反應踴躍，至今已有近600人次報名參加。
「睇樓團」反應踴躍，至今已有近600人次報名參加。

民青局於社交平台發文，指為讓居民更了解上述住屋安排的實際情況，政府在本星期二至星期五，合共組織12次實地視察的「睇樓團」，安排宏福苑的居民參觀過渡性房屋、房協提供的單位，以及青年驛站「啟航1331」。「睇樓團」反應踴躍，至今已有近600人次報名參加。

特區政府各部門會積極跟進，以確保所有居民的住宿需要均會獲得照顧。政府的目標是盡快安排宏福苑居民入住過渡性房屋或房協的單位作中長期安置，讓居民能夠早日安頓下來。

