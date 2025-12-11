Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅熱︱衞生署再次忠告市民不應擅闖青衣自然徑 以減低感染風險

社會
更新時間：18:58 2025-12-11 HKT
發佈時間：18:58 2025-12-11 HKT

青衣自然徑至今累計錄得6宗本地基孔肯雅熱個案。衞生署衞生防護中心今日（11日）表示，青衣自然徑已暫停開放。相關政府部門近期會在該自然徑進行大規模的化學滅蚊及其他防控工作，中心再次忠告市民不應擅進，以減低感染基孔肯雅熱的風險，同時避免接觸化學劑或妨礙滅蚊工作。

中心再次忠告市民不應擅進青衣自然徑

應近期有多宗基孔肯雅熱本地個案的患者曾到訪青衣自然徑一帶，中心與食環署、民政署、渠務署、地政總署和土拓署代表已舉行跨部門會議，敲定進一步在青衣自然徑一帶加強防控蚊患措施。

中心繼續呼籲曾在青衣自然徑行山的人士若出現相關病徵，應盡快求醫，並致電設立的查詢熱線（電話：2125 2373）。全港醫生及醫院應留意病人是否有相關病徵，並安排相關病人進行血液化驗，中心的公共衞生化驗服務處會提供免費檢測服務。

衞生防護中心再次忠告市民不應擅進青衣自然徑。
衞生防護中心再次忠告市民不應擅進青衣自然徑。

籲曾到青衣自然徑行山人士 倘現病徵應盡快求醫

針對數位患者曾到訪的青衣自然徑一帶，食環署持續進行密集式霧化處理以殺滅成蚊，在合適的地方使用大型超低微量噴霧器及試用滅蚊機械狗，以提升工作成效。署方亦設置新型捕蚊器、清理可引致積水的棄置容器和垃圾，以及在無法即時處理的積水地方施放蚊油或殺幼蟲劑。

食環署已聯同葵青民政事務處、地政總署及渠務署在青衣自然徑加強清除潛在蚊子滋生地，並向該處行山人士派發宣傳單張，呼籲市民提防蚊患及採取個人保護措施。食環署亦舉行跨部門地區滅蚊專責小組會議，討論有關情況的最新發展，並因應需要作出部署，協調各相關部門及持分者在其管轄範圍內加強防蚊滅蚊。

截至今日（11日）下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。本港今年累計錄得79宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
5小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
10小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
10小時前
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
00:41
中環歷山大廈女子廁所誕嬰 與BB一併送院
突發
5小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
4小時前
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
00:57
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
突發
4小時前
陪審團一致裁定盧彥銘強姦罪名不成立。資料圖片
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
2小時前
87歲范曾自爆與嫩妻徐萌喜得獨子。
書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係
即時中國
1小時前