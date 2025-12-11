Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜業主立案法團最新通告曝光 12.17開會 包括匯報火災前消防系統狀況

社會
更新時間：15:37 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:37 2025-12-11 HKT

大埔宏福苑五級奪命火，造成多人死傷，後續安置，以至維修合約等極需解決。近日，網上流傳一則通告，宏福苑業主立案法團將在下周三(17日)於太和鄰里社區中心召開會議，討論多項議題，並回答列席業主的問題。

根據流傳的通告，有關的會議首項為悼念默哀儀式，其次為主席、財務作出報告，然後管理公司就多項事項進行匯報，當中包括備受爭議的火災前消防系統狀況、各類保險索償制度、災後日常工作安排及每月開支預算，並匯報所有屋苑帳目資料。

另外，亦有義務律師講解，如何處理大維修工程承建商及顧問公司合約的建議及後續安排；並就大維修工程承建商及顧問公司合約作出議決，將相關事宜交業主大會表決。

有災民就有關的通告發問，「終止合約會唔會影響業主追討賠償？」有網民就留言指「合約無法履行，一定係終止，律師會講解。」亦有網民表示，有關的「會議 不會表決會否終止大維修合約。管委會即將籌辦特別業主大會，由全體業主一齊決定。」
 

