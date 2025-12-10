基孔肯雅熱︱青衣自然徑再增一宗確診個案 40歲男患者曾與11人到該處遠足

衞生署衞生防護中心（中心）表示，截至今日（10日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱本地個案，患者亦曾在潛伏期內到過青衣自然徑。該自然徑目前已暫停開放，直至另行通告。相關政府部門近期會在該自然徑進行大規模的化學滅蚊及其他防控工作，中心再次忠告市民不應擅進，以免接觸化學劑或妨礙滅蚊工作。

個案涉及一名40歲男子，住所位於屯門區。初步調查顯示，他於12月4日及5日先後出現關節痛及發燒，12月7日出現皮疹，昨日（9日）到屯門醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。



病人在潛伏期內不曾外遊，屬本地感染個案。他於11月30日曾與11人到青衣自然徑遠足，據病人表示，其間他曾被蚊叮咬。除此以外，中心未發現他在潛伏期內的其他活動地點與早前確診個案曾到訪的地點有重疊。中心認為病人較大機會是於青衣自然徑一帶遠足時受感染，與近期青衣的本地個案有流行病學關連。他的家居接觸者及11名當日一同遠足的人士暫時沒有出現病徵。中心已按流行病學調查及風險評估進行防控工作，包括為相關人士提供醫學監察及健康建議。如有需要，中心會安排化驗檢測。流行病學調查仍然繼續進行。

本港今年累計錄得79宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。