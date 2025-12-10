醫院口岸爆炸案 脫罪女被告向終院申請上訴許可 據悉涉訟費申請及證物充公

2020年初醫院口岸爆炸案8名被告、當中5人獲陪審團裁定罪脫，其中23歲脫罪女被告何培欣在裁決後申請訟費，遭法官陳仲衡拒絕，判詞指何曾作明顯自招嫌疑的行為；何另反對控方充公在她家中檢獲財物，包括共約16.3萬現金，同樣被法官駁回。根據終審法院網頁顯示，何已向終院直接申請上訴許可；據悉，上訴與上述訟費和證物處理相關。

行為被指自招嫌疑拒訟費申請

23歲大學生何培欣為該爆炸案中第7被告，她被控1項「串謀犯對訂明標的之爆炸」及交替控罪、串謀導致爆炸罪，經審訊後被裁定兩罪不成立。

何培欣在裁決後向法庭申請訟費，陳官後來頒下判詞，指她案發時曾進入案中首被告何卓為租用的宏創方503室，而503室內儲存大量爆炸品，廁所亦有燒焦痕跡，何培欣在503室逗留期間不可能沒有察覺這些情況。

何卓為亦在Telegram訊息告知何培欣「聽晚都有行動」，當她問到是否「煙霧彈」、何卓為更回覆「可能炸埋」，2人其後亦有提到醫院和港鐵的爆炸事件。何培欣亦曾陪同何卓為前往嘉頓山開會及協助保管硫磺等。陳官認為何培欣行為明顯自招嫌疑，拒絕其訟費申請。

現金疑為何代保管犯案所得

另外，獲裁定無罪後，何培欣要求取回警方在她家中檢獲的手提電腦、約16.3萬港幣及400元人民幣。惟陳官認為，該手提電腦內載有何培欣和何卓為的Telegram訊息，與爆炸案相關，故應被銷毀。

至於現金方面，陳官認為何培欣案發時是大學生，雖然何卓為指她有賭博的習慣，但該筆現金對她來說實屬巨額，不可能是她以工作、儲蓄或賭博得來。加上涉案被告以虛擬貨幣眾籌資金，何卓為也曾轉發何培欣的Telegram訊息指「Btw mr x金主想課金20k」、「但佢唔識用btc遲啲經mr x手比現金我」。

陳官認為警方從何培欣住所找到的現金應是被告在犯案過程所得、並由何培欣保管的資金，遂下令充公。

案件編號：FAMC53、54/2025

法庭記者：王仁昌