基孔肯雅熱︱國家傳染病醫學中心主任張文宏讚港防疫工作：滅蚊滅得很好

本港今年錄得10宗基孔肯雅熱本地感染個案，當中5宗患者曾到訪青衣自然徑一帶，政府隨即宣布關閉青衣自然徑7至10日，食環署更透過跨部門地區滅蚊專責小組會議協調各部門及持份者在其管轄範圍內的防蚊滅蚊工作，並利用大型超低微量噴霧器及機械狗等工具在該處一帶進行超過40次霧化處理殺滅成蚊行動。國家傳染病醫學中心主任張文宏今日（10日）在港出席活動時，讚揚香港應對基孔肯雅熱工作。

張文宏：蚊子數量減少 基孔肯雅熱爆發風險便降低

張文宏表示，自基孔肯雅熱疫情在其他國家爆發後，香港便加強滅蚊工作，特別是在市區，稱許香港「滅蚊滅得很好」，使疫情未進一步升級。他表示，只要蚊子數量減少，基孔肯雅熱爆發的風險便會降低。但他也強調，只要香港仍處於爆發區域，風險便始終存在，只能盡量避免疫情大規模爆發。

食環署 : 上月全港白紋伊蚊誘蚊器指數僅為0.9% 較10月份低

食環署今日（10日）公布，11月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為0.9%，較10月份的2.2%低，反映相關政府部門持續加緊採取防蚊及滅蚊行動，使本月的整體蚊患情況較上月有所改善。此外，食環署已加強白紋伊蚊誘蚊器指數的資訊發放，讓更多市民可更快掌握蚊患情況，並會繼續進行控蚊工作，以進一步降低基孔肯雅熱及登革熱的傳播風險。



11月份，全部64個監察地區的分區誘蚊器指數均低於20%的警戒水平。11月份的每月誘蚊器指數及分區誘蚊器指數的回落，是由於各政府部門及持份者持續加緊採取防蚊及滅蚊行動，亦有機會受天氣等因素影響。11月份的總雨量為7.0毫米，較10月份的31.2毫米及九月份的528.7毫米大幅下降。整體而言，11月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為0.9%，屬於一級水平（顯示監察地區內白紋伊蚊的分布並不廣泛），各相關部門及持份者仍會持續進行控蚊工作。



另外，11月份白紋伊蚊密度指數為1.1，表示在發現白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊的平均數量為1.1隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。雖然指數維持於低水平，但蚊子在冬季仍會繁殖和活動，食環署會持續監察各區的蚊患情況，並採取迅速有效的防治措施。