耗資近150億澳元墨爾本地鐵隧道上周開通 港鐵 : 為乘客提供更舒適、更便利體驗

耗資近150億澳元（即港幣約770億元）、被喻為是墨爾本近40年來最革命性的基建項目墨爾本地鐵隧道上周開通。營運首個星期所有車站同列車服務運作正常。全新的車站設施和便捷的列車走線，令當地人對這個劃時代的工程讚不絕口。

地鐵隧道由當地政府耗資興建 港鐵附屬公司MTM負責營運

該地鐵隧道由當地政府耗資興建，並由港鐵公司附屬公司 Metro Trains Melbourne（MTM）負責營運。全長9公里的雙管鐵路隧道位於墨爾本市中心商業區地底，設有5個全新車站，並以高載客量列車及先進信號系統營運，打造一條全新的跨城市鐵路綫。新隧道亦將有助紓緩現時墨爾本市中心商業區環城電車(City Loop) 的擁擠情況，令整個鐵路網絡每周可載客量增加超過50萬人次。

墨爾本地鐵隧道由當地的維多利亞省出資興建，圖為鄧智輝（圖左) 與維多利亞省省長艾倫合照。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，很高興見到墨爾本地鐵隧道順利成功開通，為乘客提供更舒適、更便利的體驗。港鐵公司非常榮幸可以運用其在全球的專業知識，參與這鐵路項目。他又透露，為準備墨爾本地鐵隧道的開通，MTM進行了超過150萬公里的測試及營運試驗， 並安排列車車長及車站員工培訓。

港鐵公司植根香港，邁向國際，積極探索新的發展機遇。於2009年，公司在墨爾本透過旗下附屬公司MTM奪得為期8年的營運及維修專營權合約，並於期後兩度獲延長專營權。墨爾本鐵路現時每年載客量約為2億3千萬人次，班次準時率亦由當年的86% 提升至現時的92%。