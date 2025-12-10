夫姦妻後威脅燒炭同歸於盡 陪審團裁定強姦及刑恐罪成 還押2月判刑

丈夫懷疑妻子紅杏出墻，3年前在家要求與妻子行房不果，涉以鞋帶綑綁妻子雙手，扯下妻子內褲，強行發生性行為。其後亦涉燒炭威脅以阻止妻子離婚想法。涉案男子否認強姦罪及刑事恐嚇罪受審，7男陪審團退庭商議約5小時後，今午於高等法院一致裁定強姦罪名成立，及大比數裁定刑事恐嚇罪名成立。被告須還押至明年2月9日求情及判刑。

52歲被告Y.H.H.，被控於2022年10月17日在香港天水圍某公屋單位內強姦X；及威脅X會使她人身受傷，意圖使X受驚。

陪審團今裁定被告強姦及刑事恐嚇罪成，法官譚耀豪向陪審團致謝，指陪審團制度是香港法治重要基石，希望陪審員亦珍惜這次經驗。

視乎事主願意決定會否索取創傷報告

譚官押後本案求情及判刑，另關注女事主X在案中並未出庭作證，他理解X明顯對出庭作供有保留，在此前提下，他不想強逼X配合索取創傷報告，因此提議控方先經警方諮詢X的意願，如果X願意才作出相關書面命令，否則無必要對X造成重覆傷害。

案情指，被告懷疑妻子X與其他男子有染，2人關係逐漸疏遠。案發當日，X拒絕與被告行房，被告以鞋帶綁住X雙手及強姦了X，過程中沒有使用安全套。被告另外為了威嚇X，又點燃紙張欲燒炭，要求X與情夫分手，並向X稱「不如我哋一齊走」。

案件編號：HCCC204/2024

法庭記者：王仁昌