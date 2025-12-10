Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下｜市區入境昨起接受申請 運輸署收内地部門逾百宗轉交

社會
更新時間：14:56 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:56 2025-12-10 HKT

運輸署表示，「粵車南下」（入境市區部分）昨日（9日）開始接受合資格的廣東私家車申請，並於首日共接獲內地部門轉交超過100宗申請。廣東省政府上月（23日）舉行首輪抽籤，共2,388人登記，超出1,700個預設的名額。1,700名中籤者由昨日起陸續向廣東省政府遞交申請。

運輸署指，內地部門完成初步審核後，會將資料轉交予當局處理後續審批及牌證申請。申請人自行安排完成所有申請程序後（例如驗車、核實「電子聯絡方式」及購買保險等並在申請平台提交有效文件），運輸署會向成功獲批的申請人發出電子許可證及批准信，其後申請人須透過網上成功預約過關時間才出行。由12月23日凌晨零時開始，已獲批並成功預約出行的廣東私家車可經港珠澳大橋入境香港。

運輸署與內地部門正通力合作，加緊處理申請，同時提醒申請人按時進行申請步驟，以加快審批流程。

